Il Tg2 scarica Salvini per Conte, Di Stefano: “La Rai ci ha messo poco a riallinearsi”

Nei giorni in cui Conte cerca di creare il nuovo Governo il Tg2 ne tesse le lodi dimenticando Salvini, il cambio rotta viene sottolineato dal membro di Casapound Di Stefano.

Ieri l’appoggio del PD ha permesso a Giuseppe Conte di ricevere il mandato dal Presidente della Repubblica per formare il nuovo Governo, ed oggi il premier ha continuato il giro di consultazioni ricevendo le delegazioni dei vari partiti che formano il parlamento. Inevitabile dunque constatare come proprio l’uomo considerato una marionetta nelle mani di Salvini e Di Maio solo 12 mesi prima, oggi sia una figura centrale per i destini del governo giallo-rosso.

Anche il Tg2, nell’edizione andata in onda il 28 agosto, ha sottolineato il lavoro svolto da conte in questi ultimi giorni. Non solo, nel servizio andato in onda alle 13 viene fatto un vero e proprio elogio del premier incaricato e viene evidenziato come le sue credenziali abbiano acquisito uno spessore maggiore anche in Europa ed in ambito internazionale: “Da avvocato, professore di diritto privato prestato alla politica ne coglie i tempi, lo fa al G7 di Biarritz, entra nel dibattito in modo attivo, trasforma le sfide globali in possibili punti programmatici per un governo giallorosso”.

Di Stefano critica l’elogio del Tg2 a Conte

C’è chi ritiene che l’elogio del telegiornale al premier sia di maniera perché fino alla caduta del Governo giallo-verde avrebbe difeso a spada tratta l’operato di Salvini. Tra questi c’è sicuramente Davide Di Stefano che dopo aver ascoltato il servizio non ha potuto fare a meno di sottolineare il cambio di rotta con un post polemico: “L’avvocato prestato alla politica “ne coglie i tempi”, “raccoglie le sfide globali”, “fa il bagno di folla”, ha “tenuta psicologica”, “eleganza nei modi”, “toni pacati”, “capacità di mediazione”. La Rai che (mai) fu sovranista ci ha messo poche ore a ri-allinearsi”.

Ecco il post in questione: