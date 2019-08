Dramma nella F2: pilota 22enne travolto da un’altra vettura, muore nello schianto – VIDEO

Terribile lutto nel mondo delle quattro ruote.

Anthoine Hubert, pilota 22enne (avrebbe compiuto 23 anni il prossimo 22 settembre), è morto in seguito a un gravissimo incidente a SPA, nel Gran Premio del Belgio, durante la gara della Formula 2.

Il giovane era una promessa delle quattro ruote: alla prima stagione in F2, era campione uscente della GP3 series e già nel 2013 aveva ottenuto ottimi risultati nella Formula 4 francese.

L’incidente è avvenuto alla fine della Eau Rouge: un punto in cui le vetture raggiungono velocità superiori ai 280 Km/h.

Le immagini dell’incidente sono davvero forti e ve le sconsigliamo qualora siate particolarmente sensibili.

Come è possibile vedere Hubert ha perso il controllo della sua vettura che si è ribalatata, prima di essere travolto dallo statunitense Juan Manuel Correa: l’impatto è stato fatale per il 22enne.

Ci si chiede addesso se domani la gara della F1 avverrà regolarmente: anche in questo caso vigerà la legge dello show (che must go on)?