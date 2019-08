Juventus-Napoli, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Seconda giornata di Serie A, il big match Juventus-Napoli sarà l’anticipo di questa sera. Il match sarà visibile sui canali Sky alle 20:45.

Siamo ancora ad agosto, ma è già tempo di Juventus-Napoli: le due squadre, finite rispettivamente prime e seconde nello scorso campionato, si sfidano a Torino nel primo vero big match stagionale. La Juventus è reduce dallo 0-1 di Parma, mentre il Napoli ha inflitto un roboante 3-4 alla Fiorentina (doppio Insigne e gol di Mertens e Callejon).

La Juventus sarà ancora priva di Maurizio Sarri (il tecnico è in ripresa dalla polmonite che lo ha colpito nelle passate settimane) e il vice Martusciello guiderà la squadra dalla panchina. La formazione dovrebbe essere la stessa che ha sconfitto il Parma sette giorni fa con Douglas Costa, Cristiano Ronaldo e Higuain in attacco. L’unico cambiamento si avrà in difesa: De Ligt prenderà il posto di Chiellini che si è infortunato gravemente al ginocchio durante l’allenamento di ieri e si dovrà fermare per almeno 6 mesi, una grossa tegola per la Juventus.

Il Napoli, dopo lo scoppiettante successo di Firenze, cercherà di dare filo da torcere ai dominatori degli ultimi otto campionati e si presenterà a Torino con un 4231 molto offensivo: Mertens agirà da punta, con Ruiz, Insigne e Callejon alle sue spalle. Manolas e Koulibaly proveranno a fronteggiare Ronaldo e compagni.

Probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens.

Il big match Juventus-Napoli è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, mentre il prepartita inizierà alle 19.30. Il match sarà visibile anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Su Sky Go sarà disponibile il Live-Streaming.

A Torino i precedenti fra le due squadre sono a favore della Juventus: i bianconeri si sono imposti ben 45 volte, 20 sono stati i pareggi e 8 le vittorie dei partenopei. Nella sfida dello scorso anno la Juventus si è imposta per 3-1 (doppietta di Mario Mandzukic e gol di Bonucci) ribaltando il vantaggio iniziale del Napoli siglato da Mertens.