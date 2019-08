Lady Diana, nel 22esimo anniversario della sua morte spunta la terribile ‘ultima foto’

Lo scatto di Lady D morente nella Mercedes, diffuso 9 anni dopo la sua morte da Chi, è ancora rintracciabile sul web

Nel giorno dell’anniversario della morte di Lady Diana tornano alla luce alcuni retroscena sconvolgenti. E’ il Daily Star a riportarli, facendo riferimento ad un’immagine ‘dimenticata’ che mostra gli ultimi istanti di vita della principessa Diana, in seguito all’incidente d’auto avvenuto a Parigi il 31 agosto del 1997. Si tratta di uno scatto che venne diffuso diversi anni dopo la morte di Diana da un noto magazine italiano, Chi, e che scatenò non poche polemiche poichè in molti ritennero assolutamente inopportuno diffondere immagini di questo tipo. Si pensava che fossero state completamente rimosse dal web ma così non è, come confermato dal Daily Star Online che le ha rintracciate in occasione del 22esimo anniversario della tragica morte di Lady Diana.

La foto di Lady Diana che ha scatenato indignazione

Pur non mostrando il volto della principessa, opportunamente oscurato, il magazine descrive lo scatto che mostra la principessa dai capelli biondi sul sedile posteriore della Mercedes distrutta nell’incidente e priva del tetto, che era stato rimosso dai soccorritori. Un’altra immagine venne finì in prima pagina dei giornali francesi il 19 settembre 1997 mentre nove anni dopo fu la rivista italiana a scatenare rabbia e indignazione nel pubblicare un’altra foto dell’incidente intitolando: “Esclusiva mondiale: l’ultima foto”. Da allora in tanti chiesero a gran voce che questi scatti venissero definitivamente eliminati da Internet ma a distanza di 22 anni dalla morte di Diana, sono ancora rintracciabili.