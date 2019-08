Meteo 1 settembre 2019 | Previsioni: maltempo diffuso su tutta la penisola

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

1 settembre 2019: il mese di settembre si apre con una situazione generale di maltempo che vedrà piovere in molte regioni d’Italia soprattutto tra pomeriggio e ore notturne. Ancora preda di situazioni instabili anche le due isole maggiori. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 1 settembre per il Nord: piogge soprattutto sulle regioni occidentali

Il mese di settembre si apre con piogge sul Nord-ovest (Piemonte e zona occidentale dell’Emilia- Romagna) e con nuvolosità diffusa su tutto il Nord. Situazione pressocchè similare, eccetto che per un peggioramento sull’Emilia-Romagna che sarà totalmente coperta da nuvole, nel pomeriggio. Sempre piogge su Piemonte, al quale si aggiungeranno anche Lombardia settentrionale e Friuli Venezia-Giulia orientale. Nuvolosità diffusa anche nelle ore serali e notturne, con piogge su Piemonte meridionale e settentrionale e Lombardia meridionale.

Previsioni meteo 1 settembre per il Centro e la Sardegna: piogge tra pomeriggio e notte

Nuvolosità, in mattinata, su tutto il Centro Italia, con il sole che cercherà di far capolino sulla Sardegna, sulla Toscana e sulle Marche. Peggioramento generale delle condizioni climatiche su tutta Italia durante il pomeriggio, e quindi anche sulle regioni centrali: piogge sul Lazio e sulla Sardegna orientale, con situazione al limite anche sulla Toscana settentrionale. Nuvolosità diffusa in serata, con qualche schiarita sulla Toscana costiera. Piogge sul Lazio, sull’Umbria e sulla Sardegna nord-occidentale. Piogge in risoluzione nelle ore notturne.

Previsioni meteo 1 settembre per il Sud e la Sicilia: nuvolosità diffusa con peggioramenti serali e notturni

Per quanto riguarda il meridione, si parte con nuvolosità e piogge su alcune delle isole isole minori della Sicilia (Ustica e Pantelleria). Sole misto a nubi in Calabria, Basilicata e Puglia. Peggioramento, con nuvolosità pesante rischio di piogge sulla Sicilia occidentale e piogge sulla Calabria ionica, nel pomeriggio. Situazione ancora nuvolosa nelle ore serali e notturne. In serata le piogge colpiranno la Campania costiera, mentre sulla Basilicata i temporali si abbatteranno in notturna. Piogge anche sulla Sicilia centrale.

Previsioni meteo 1 settembre: temperature, venti e mari

Le temperature minime saranno in diminuzione sulla sola Puglia meridionale. Le temperature massime saranno in calo sul Centro Italia, sul Sud (regioni tirreniche peninsulari), Romagna, pianure del Veneto. Calo più marcato sulla Sicilia. Le massime saranno in aumento sulle aree alpine centro-occidentali. I venti soffieranno da sud, con intensità da debole a moderata, su Calabria, Sicilia e Basilicata ionica. Più intense le raffiche sulle zone d’Italia interessate dai temporali. Il Mare e il Canale di Sardegna saranno da poco mossi a mossi.

Maria Mento