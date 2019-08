Milan-Brescia, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Seconda giornata di Serie A, Milan-Brescia sarà uno dei due anticipi del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18:00 e sarà visibile sulla piattaforma DAZN.

Milan Brescia, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. I rossoneri hanno l’obbligo di riscattare la pesante sconfitta di Udine all’esordio (1-0 per i friulani con il gol di testa di Becao); il Brescia vuole continuare a stupire dopo il successo di misura per 0-1 sul difficile campo di Cagliari.

In casa Milan, Giampaolo cambia modulo rispetto alla brutta prestazione di Udine di sette giorni fa, schierando i rossoneri con un modulo ad “albero di Natale”: Piatek sarà l’unica punta, alle sue spalle Suso e il turco Calhanoglu. Bennacer dovrebbe fare il suo esordio a centrocampo dal primo minuto con la maglia rossonera.

Il Brescia, reduce dalla grande vittoria di Cagliari nella prima giornata, scende in campo con un 4312: Corini confida di poter recuperare Torregrossa e affiancarlo a bomber Donnarumma, autore del rigore decisivo a Cagliari. In difesa, ancora problemi fisici per Magnani: Cistana e Chancellor saranno i due difensori centrali. A centrocampo, Tonali sarà affiancato da Bisoli e Dessena.

Probabili formazioni:

Milan (4-3-2-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Bennacer, Paquetá; Suso, Calhanoglu; Piatek.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma.

Milan-Brescia sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma DAZN a partire dalle 18:00. Il pre e post partita vedrà come protagonisti Diletta Leotta e Mauro Camoranesi in diretta dal Meazza in San Siro di Milano. Se siete interessati a seguire il match in programma su DAZN, vi ricordiamo la possibilità di usufruire del mese gratuito (ecco come abbonarvi e usufruire del mese gratuito) che DAZN concede ai nuovi abbonati, per farlo andate su questo link. DAZN è visibile tramite pc, tablet, smartphone e smart tv.

I precedenti fra le due squadre a San Siro sorridono nettamente ai rossoneri: su 21 incontri giocati a San Siro il Milan si è imposto 12 volte, 7 sono stati i pareggi e 2 le vittorie dei bresciani. L’ultimo successo del Brescia a San Siro in Serie A risale allo 0-1 della stagione 1966/1967. L’ultimo incontro fra le due squadre a Milano in campionato risale alla stagione 2010/2011: in quell’occasione il Milan si impose con un netto 3-0.