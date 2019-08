Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 agosto 2019: l’Ariete deve mettersi in gioco, la Bilancia cerca di mantenere degli equilibri

Sabato 31 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Non è un cielo che ti fa pensare solo ed esclusivamente all’amore, quindi evidentemente ci sono delle questioni di lavoro, delle situazioni che stanno per partire o ripartire che ti preoccupano un po’. L’Ariete, a volte, fa come un cane che si morde la coda perché da una parte vuole sempre vivere delle novità e poi quando queste novità arrivano ha paura di stare male. Adesso, però, bisogna rimettersi in gioco. Qui non è assolutamente messa in gioco la tua buona volontà ma potresti essere un po’ pensieroso proprio per le cose che andrai a fare;

Toro. Le stelle aiutano in ogni settore. Chiaro che non tutti sono felici e contenti. Penso, per esempio, a quelli che hanno un problema per la casa. Ecco, questo persone tra fine anno e 2020 potranno riuscire a risolverlo questo problema, soprattutto quelli che i cambiamenti che porta Urano nel segno da marzo di quest’anno non li volevano. Perché dobbiamo dividere in due grandi gruppi il segni del Toro: quelli che volevano ardentemente cambiare e quelli ce invece si trovano a doverlo fare per esigenze pratiche. Per quanto riguarda l’autunno e l’inverno, non bisogna avere paura delle novità;

Gemelli. Per i Gemelli quest’ultima giornata di agosto parte in maniera agitata e bisogna capire perché. Se ci sono persone che ti tengono testa che sono contro di te, prima di amareggiarti la vita ricorda che molte tensioni saranno superate da novembre, quindi settembre e ottobre saranno ancora mesi di trattative, di situazioni poco chiare, di questioni che in qualche modo tu stesso devi cercare di mettere in ordine. È un momento di forre stanchezza che riguarda proprio le questioni professionali. Naturalmente, chi ha un’attività in proprio deve porre rimedio a tutto ciò;

Cancro. Ci avviciniamo a una prima parte di settembre che può essere interessante per il lavoro, l‘amore. Poi c’è stata molta confusione. Io ricordo che addirittura c’è stato chi ha cambiato gruppo, ruolo, chi ha dovuto ridiscutere alcune questioni. Dicembre e gennaio sono stati mesi un po’ particolari. Alcuni Cancro in amore hanno vissuto una crisi profonda. Ora non bisogna tornare su vecchi percorsi. La giornata di domenica sarà da programmare per tempo.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Se vali ottieni, ed entro novembre devi fare vedere quanto vali perché Giove non sarà più attivo da dicembre. Cosa vuol dire, che da dicembre le cose vanno male? No, è che fino a novembre tu hai evidentemente una situazione calda, positiva, nelle tue mani, che puoi cercare di gestire al meglio. È un grande cielo per chi ci sa fare. Uno sportivo- faccio un esempio- se si è allenato bene può aver già vinto o vincere una sfida. È proprio settembre il mese della competizione. In amore scelte importanti e più facili rispetto al passato;

Vergine. La Vergine è uno dei segni più forti. Quante volte vi ho detto che durante l’estate, tra luglio e agosto, io scrivo il lungo libro dell’anno dopo. Ci vuole un po’ di tempo per farlo. La Vergine l’ho già scritta e posso anticipare che è un bellissimo cielo per te. Sarà un momento importante ma addirittura i più fortunati potrebbero ricevere in questo periodo una bella opportunità. Quello che posso dire è: chi ha tempo non aspetti tempo. In amore ci sono novità e c’è chi vuole legalizzare una storia anche dopo anni di convivenza;

Bilancia. La Bilancia in questo weekend declina in maniera dolce verso l’amore e allora ci sarà proprio più bisogno di stare con una persona amata, con qualcuno che ti interessa. Ho detto che anche quelli che hanno avuto una buona possibilità di lavoro ora si trovano di fronte a piccole complicazioni. Credo che la maggioranza dei Bilancia sia più impegnata a tenere in equilibrio delle questioni piuttosto che a fare, quindi adesso sei tu che fai da paciere, sei tu garante di un certo equilibrio un po’ perché sei diplomatico di nascita e un po’ perché ti sei messo in questo ruolo. Che fatica però! Soprattutto in amore.

Scorpione. Lo Scorpione deve liberare il proprio animo. Poi abbiamo un autunno importante, giornate ideali per amare con Mercurio, Venere, Marte dalla tua parte. Inoltre, dalla tua parte hai anche un Giove che protegge i soldi. I liberi professionisti possono fare qualcosa in più. Se ci sono state forti tensioni in amore o magari ti sei arrabbiato, questo weekend aiuta. Momento importante per recuperare anche un po’ di energia che è mancata nella prima parte di agosto: c’è stato un po’ di malesseri in quei giorni.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario è uno spirito libero ma adesso è come se qualcuno tentasse di bloccare la tua libertà. Questa giornata risulta essere impegnativa. Potrebbe farti sentire stanco, nervoso. Tutta la fine di questo mese, e devo adire anche gli inizi di settembre, portano una sorta di tensione che qualcuno cercherà di evitare pensando ad altro, viaggiando, magari occupando la mente con altre cose e altri potrebbero semplicemente pensare di fare semplicemente nuovi progetti, che però prima della seconda parte di settembre sono come bloccati. Quindi non dico che è un periodo no, perché hai sempre Giove che sta nel segno e ti protegge, però i ripensamenti sono all’ordine del giorno;

Capricorno. Ritorni di fiamma solo se è necessario e consentito, e se c’è anche l’avallo della persona che si era allontanata. Tu sei sempre un po’ diffidente ma adesso possono nascere occasioni per amare. Diciamo che finalmente la ruota gira a tuo favore e poi la cosa bella è che si può cogliere al volo un’occasione, quindi quelli che sono rimasti fermi, hanno avuto una perplessità adesso- non per un’azione propria ma per uno sbaglio altrui- potranno riguadagnare terreno;

Acquario. L’Acquario più ci avviciniamo a settembre e meglio sta. Sempre l’Acquario è stato protagonista di un momento di grande fatica nelle prime de settimane di agosto. C’è chi è stato male, c’è chi ha vissuto qualche momento di tensione, di irritabilità. In questo periodo mi sembri solo contro tutti e questo inevitabilmente porta complicazioni. Domenica sarà una giornata effervescente per le relazioni e per le emozioni che portano;

Pesci. Da qualche giorno a questa parte ti trovo un po’ stanco e confuso, oppure devi fare talmente tante cose che poi è difficile tenere testa a tutto. Lascia passare questo momento, soprattutto se ritieni che alcune persone siano contro di te o abbiano avuto un atteggiamento poco chiaro nei tuoi confronti, perché la seconda parte di settembre porta successo mentre in questi giorni è tutta una complicazione continua. Addirittura ci sono delle polemiche, potresti essere messo in gioco non come vuoi tu, e dal punto di visto legale-burocratico ci sono dei rallentamenti. Attenzione anche in amore perché evidentemente c’è qualcosa da far capire al partner, soprattutto se c’è stata un’assenza, un problematica difficile da superare. Direi di non tormentare la testa con troppi pensieri, di rilassarti. No ai ritorni di fiamma e non sono ben motivati. Per le questioni legali, finanziarie e burocratiche qualche ostacolo ripeto, però nella seconda parte di settembre molte cose andranno a buon fine.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento