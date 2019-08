Salvini e Francesca insieme alla festa della Lega. Ma per molti lei sta già con un altro

Matteo Salvini e Francesca Verdini si sono lasciati, anzi no.

La voce che era circolata con insistenza nelle ultime ore sembra essere stata di fatto smentita da una foto della coppia insieme alla festa della Lega di Conselve, in provincia di Padova.

Tutto a posto, quindi? Non esattamente, perchè i più informati sostengono che il terzo incomodo esista veramente, e risponda proprio al nome di Rodolfo Salemi, come già trapelato nella giornata di ieri.

Stando a quanto riferito da alcuni siti, tra cui anche Dagospia, la figlia di Denis Verdini si sarebbe innamorata di Salemi, che in passato ha partecipato a programmi come Uomini e Donne e Temptation Island e successivamente si è candidato come consigliare comunale nelle liste di Forza Italia.

Rodolfo Salemi preferisce non commentare

Per molti la Verdini avrebbe già lasciato Salvini per iniziare questa nuova storia d’amore con il 34enne. Al momento non solo non è giunta alcuna conferma dai diretti interessati, ma addirittura i due decidono di mostrarsi insieme, quasi per screditare queste voci.

Il quotidiano “La Nazione” ha provato a contattare telefonicamente Rodolfo Salemi, detto Rudy, ma la sua risposta è stata lapidaria: “No comment”, le uniche parole pronunciate dal viareggino, che siede in consiglio comunale con delega allo sport.