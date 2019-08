Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi sabato 31 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 31 agosto 2019.

Cosa c’è in tv oggi? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 31 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una puntata speciale di “Techetechetè”, dedicata ad Al Bano Carrisi e Romina Power. In seconda serata, il film “Nel sole”.

Su Rai 2 va in onda il film “Bello perfetto killer”: Garret ha perso moglie e figli in un incidente d’auto. Il trauma gli ha fatto perdere la testa. Dato che in passato era stato un donatore di sperma, decide di rapire i suoi figli sparsi per il paese e ricomporre, così, la sua famiglia. Jennifer è una delle inconsapevoli madri a cui Garrett vuole sottrarre il figlio, e tra i due nasce un’amicizia. Ma Jennifer scopre il suo vero intento. A seguire, un nuovo episodio della serie tv “Bull”.

Su Rai 3 va in onda il film “McFarland – USA”: il coach White e gli studenti di McFarland hanno molto da imparare gli uni dagli altri. Così, quando l’uomo inizia a rendersi conto delle straordinarie capacità dei ragazzi nella corsa, le cose cominciano a cambiare in meglio per tutti. Poichè non bastano solo le doti fisiche, gli studenti hanno bisogno di apprendere il potere che esercitano su di loro le relazioni familiari, l’impegno costante e il senso del dovere. Con grinta e determinazione, i giovani corridori, grazie a White, si trasformeranno in campioni mentre il coach e la sua famiglia troveranno finalmente un posto da chiamare casa. Subito dopo, una puntata, in replica, di “Amore criminale”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata della soap opera “Una vita”, seguita da una nuova puntata di “Festivabar Story”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, il concerto di Laura Pausini al Circo Massimo. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Tarzan”: Tarzan e Jane Porter si ritrovano ad affrontare un esercito mercenario, inviato dal direttore esecutivo della Greystoke Energies. Malvagio e senza scrupoli, il direttore ha preso in mano le redini della compagnia dei genitori di Tarzan, dopo che questi sono morti nello stesso incidente aereo che ha costretto il piccolo Tarzan a sopravvivere adattandosi alla vita della giungla. In seconda serata, il film “Il libro della giungla 2”.

Su La 7 va in onda un nuovo episodio di “Body of proof”, seguito da “In Onda”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il documentario “Lady D: le verita’ nascoste”.

