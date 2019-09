La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 2/09/2019 al 8/09/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. In attesa di tornare a seguire in diretta la classifica con gli appuntamenti televisivi di Mezzogiorno in Famiglia, è la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Tre stelle per Ariete, Gemelli, Sagittario e Pesci

Ariete. In amore non ci sono ancora le certezze che ti piacerebbe avere, anche se devo dire che qualcosa si è mosso. Magari con la mente sei riandato alle dispute che ti hanno coinvolto agli inizi dell’anno, oppure la tua forma fisica– non proprio perfetta ultimamente- ti ha impedito di vivere al meglio i sentimenti. Se una storia non funziona adesso potresti mettere la parola fine. In ambito lavorativo, ci sono tanti impegni e tu vorresti tenere tutto sotto controllo. Il mio consiglio è quello di affrontare ogni problema man mano che si presenta. Incarichi provvisori? Accettali. Qualche accordo e qualche entrata per i lavoratori a provvigione. La Luna ti sarà favorevole nella giornata di venerdì;

Gemelli. Sul lavoro hai vissuto molti problemi negli ultimi mesi, solo che adesso non ci dovresti pensare. Andrà meglio dalla prossima settimana. Dovresti prenderti un periodo di riflessione e capire che non devi intestardirti a cercare delle certezze che ora non puoi avere. In amore, i sentimenti hanno vissuto una pesantezza dovuta alla ricadute dei problemi lavorativi nel rapporto con il partner. Per questo cerchi, anche qui, delle certezze in più. La sensazione di distanza con la persona amata non ti lascia. Sei sovrappensiero, pensi ad altro, e questo potrebbe far fraintendere chi ti sta accanto. Hai bisogno di ridefinire i rapporti. Non devi buttarti in iniziative avventate: rischieresti di perdere tempo e denaro. Fai attenzione;

Sagittario. Stai vivendo un periodo di stress in amore, sia che tu viva una nuova esperienza sia che tu abbia una storia consolidata da tempo. Queste della settimana che sta arrivando saranno giornate polemiche per quelle coppie che vivono una crisi già da tempo, mentre altri Sagittario non vivono una crisi ma due storie. In questo secondo caso bisognerà fare chiarezza e scegliere da che parte stare. C’è da dire, comunque, che in amore molto dipende dai tuoi atteggiamenti e dalla persona che ti sta vicino, perché abbiamo detto molto volte che il Sagittario vuole essere libero e non tollera persone che in qualche modo cercano di ingabbiarlo. Nell’ambito lavorativo sei parecchio arrabbiato. Degli accordi sono saltati o pensi di aver subito qualche ingiustizia. Recupererai presto perché Giove ti protegge. Non agire ora, se aspetti che la fortuna sia dalla tua: aspetta la seconda metà di settembre per muoverti;

Pesci. La seconda parte di settembre ti porterà dei vantaggi, ma adesso è tutto difficile, per cui anche mantenere la calma non ti risulta facile. L’opposizione di Venere porta situazioni di scontro che vanno risolte il prima possibile. In amore ti potrebbero proporre qualcosa che non vuoi più e quindi anche sul fronte sentimentale potresti arrabbiarti. Sei in crisi oppure il tuo cuore è in bilico, e quindi sei confuso? Attenzione nelle giornate del prossimo weekend. Il consiglio è quello di evitare scontri, soprattutto se ti porterebbero a metterti contro qualcuno, tra giovedì e venerdì. Non concentrarti su troppe cose;

Quattro stelle per Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione e Acquario

Cancro. I rapporti sentimentali che nasceranno in questo periodo saranno forti e potranno rispondere alla tua grande voglia di amare. Evita trasgressioni inutili se vivi già un rapporto serio e importante. Alcuni Cancretti, bisogna dirlo, sono confusi: c’è chi guarda con nostalgia a una storia finita o che sente la mancanza di un ex. C’è una separazione in atto che hai iniziato tu? Assumiti le tue responsabilità. Sul lavoro, le critiche da parte degli altri non sono mancate per le cose che hai fatto e che ti sono state affidate. Per ora ti consiglio di stare a guardare. Martedì puoi fare domande e ottenere risposte, grazie alla Luna nel segno;

Leone. Il Leone, sul lavoro, continua a imporsi in modo tale da far arrabbiare qualcuno. Va meglio da venerdì, ma martedì e mercoledì vivrai dei momenti di intolleranza. Comunque tu sai bene come farti perdonare. La settimana è interessante per quanto concerne l’amore, che è un tuo punto debole. Il Leone dice di essere autosufficiente, ma non è vero: ha bisogno di qualcuno che lo possa stimolare. Venerdì qualcuno potrà recuperare un rapporto. Altri confermeranno una storia importante. Combinazioni migliori per te nella seconda parte della settimana;

Vergine. Chi non ha reticenze sull’amore e non vive blocchi, vive un momento sentimentale splendido, supportato da un ottimo oroscopo. Ami una persona? Prova a farti avanti tu, facendo la prima mossa. Domenica questa situazione astrale intrigante può permettere a grandi emozioni di svilupparsi. La settimana è buona anche sul fronte lavoro. Avrai buone soddisfazioni e chi ha lavorato bene avrà occasioni di crescita e di gratifica. Non devi temere i nuovi incarichi che ti saranno dati. Lieve calo, per te, soltanto giovedì e venerdì, ma per il resto si procede alla grande;

Scorpione. Martedì e mercoledì sono le giornate migliori di una settimana molto buona, durante la quale dovresti portare avanti i tuoi progetti e avanzare le tue richieste, se ne hai. Potrebbe arrivare una bella chiamata. In amore devi capire quali sono le persone che tengono realmente a te e quali no. Chi è in cerca di un nuovo amore è favorito ma solo a patto che dimentichi un tradimento. Buoni i nuovi incontri, anche se da domenica dovrai mettere le cose in chiaro. Devi sfruttare bene l’inizio della settimana: proprio i primi giorni portano ispirazioni migliori. Luna nel segno martedì;

Acquario. La parola d’ordine, in amore, è dimenticare il passato. Momento da dedicare non a pensieri negativi del passato ma alle nuove storie, che saranno vissute bene a queste condizioni. Devi mettere le carte in tavola adesso per una nuova relazione che Venere favorevole dalla prossima settimana ti aiuterà a vivere. Sul lavoro, la questione del denaro (che non è tantissimo) ti affligge sempre. Devi anche ricucire uno strappo. Negli ultimi mesi potresti aver perso una collaborazione o un accordo. Quindi: non fare investimenti azzardati. La seconda parte del mese sarà più favorevole, anche se già venerdì arriveranno delle intuizioni.

Cinque stelle per Capricorno e Toro

Capricorno. Sul fronte lavorativo sei in attesa di buone notizie. Domenica la Luna nel segno ti regala una giornata molto utile, da sfruttare al meglio. Bene per i Capricorno che si sono messi in proprio: è stata la scelta giusta, però ci sarà molto da faticare per emergere. In amore tu sei sempre molto cauto, e anche un po’ reticente, ma ora il favore di Venere può aiutarti a sbloccarti. Chi ha una bella storia in atto non farà che confermarla. Le nuove conoscenze possono risultare importanti, specialmente proprio nella giornata di domenica. Situazione particolare per chi vorrà risolvere un contenzioso. Il fine settimana potrebbe portare allo sviluppo di buone occasioni;

Toro. Settimana serena, per te, in amore. Ci sono problemi legati al denaro, a delle spese elevate o a dei debiti (mutui ad esempio) che si trascinano dagli anni passati. Ecco, chi ha una storia stabile nei prossimi sette giorni dovrebbe cercare di evitare di discutere proprio per questioni legate ai soldi. Per te ci sono comunque conferme in arrivo, anche la possibilità di recuperare a livello psico-fisico. La seconda parte del 2019 porterà a tutti i Toro (certo sempre in base all’oroscopo personale) gratifiche e incontri buoni. Ci sono sempre due grandi categorie: quelli pronti ad azzardare, in genere i più giovani (under 30), e i più conservatori. Dopo giovedì giornate più fortunate, da sfruttare al meglio.

Maria Mento