Dramma a Lampedusa: in vacanza sull’isola, 49enne muore travolta da pirata della strada

Dramma a Lampedusa.

Sabato sera, in contrada Terranova, una donna di 49 anni originaria di Pinerolo (in provincia di Torino) in vacanza sull’isola è stata travolta da un’automobile, perdendo la vita una volta giunta in ospedale.

La donna è stata trasportata d’urgenza al Poliambulatorio, ma poco dopo mezzanotte è spirata: per lei non c’è stato il tempo di essere trasferita in elicottero presso una struttura sanitaria meglio attrezzata – il quadro clinico è apparso disperato sin da principio.

La persona alla guida dell’auto non si è fermata per prestare soccorso, venedno poi rintracciato e arrestato alle 2 circa: il pirata della strada è un 23enne di Lampedusa che adesso dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di omicidio stradale.

Il ragazzo – che si trovava alla guida della macchina senza patente (mai conseguita) – è adesso agli arresti domiciliari.

Secondo la dinamica ricostruita dai carabinieri della stazione di Lampedusa la turista stava camminando lungo il ciglio della strada quando è stata travolta dall’auto, una Suzuki Sj (un classico fuoristrada) poi abbandonata a qualche chilometro di distanza dal luogo dell’incidente.