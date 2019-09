Lady D, per i cospiratori la Principessa del Galles sarebbe ancora viva: c’è una donna che le somiglia

La straordinaria somiglianza di una donna francese a Lady D ha fatto scattare la teoria della cospirazione: la Principessa è ancora via

22 anni fa, il 31 agosto del 1997, Diana Spencer moriva insieme al suo ultimo amore, Dodi Al-Fayed, per le tragiche conseguenze del famigerato incidente stradale che la macchina sulla quale viaggiavano ebbe nel Tunnel de l’Alma (Parigi). Oggi i cospiratori sono convinti del fatto che Diana non sia mai morta: la principessa sarebbe viva e condurrebbe una vita lontana dai riflettori. Le prove di queste sarebbero nell’avvistamento di una donna francese che le somiglia in maniera impressionante in viso. La teoria della cospirazione segue la notizia di un’altra teoria similare, resa nota qualche giorno fa, legata a un presunto avvistamento di Steve Jobs a Il Cairo. Ma, ovviamente, nel caso di Lady Daina si tratta di una teoria- pubblicata dal Daily Star– che si può smentire senza alcun problema.

Per i cospiratori Lady D sarebbe ancora viva, il video che per i cospiratori identifica la presunta Diana

I cospiratori ne sono convinti: Lady Diana non è mai morta, né a Parigi nel 1997 né altrove. La sorprendente teoria della cospirazione che sta prendendo piede in queste settimane parre da un video pubblicato su YouTube tre anni fa e da un altro video, pubblicato quattro settimane fa. Secondo le immagini diffuse da questi video, i cospiratori si sono convinte che Diana sia da identificarsi con Ondine De Rothschild, membro di una famiglia francese che vanta un patrimonio da 200 milioni di sterline. Peccato che Ondine De Rothschild abbia oggi 39 anni, cioè quasi l’età che aveva Diana (36 anni) al momento della morte, avvenuta 22 anni fa. I cospiratori asseriscono per che la donna sia simile in tutto alla Principessa: capelli biondi e corti come i suoi, orecchie, occhi, bocca e altezza simili a quelli dell’ex moglie di Carlo. Per molti la donna avrebbe anche la stessa voglia che aveva diana sulla guancia destra, assunto facilmente negabile già solo guardando i video.

Per i cospiratori Lady D sarebbe ancora viva, il web si è diviso di nuovo

Nonostante l’età dichiarata della De Rothschild sia appunto di 39 anni, c’è chi è disposto a credere che la donna sia più vecchia e che effettivamente si tratti di Diana. Molti identificano la mascella della donna francese come perfettamente aderente a quella di Diana. Molti altri, invece, non credono a questa teoria e naturalmente hanno ricordato che oggi le fotografie sono facilmente manipolabili allo scopo di alterare la realtà.

Maria Mento