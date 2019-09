Lazio-Roma, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Seconda giornata di Serie A, il big match di oggi è il derby capitolino fra Lazio e Roma. Il match sarà visibile sui canali Sky alle 18:00.

Seconda giornata di Serie A ed è subito derby fra Lazio e Roma. Le due compagini arrivano a questo importante appuntamento con sensazioni diverse dopo la prima giornata: la Lazio si è imposta con un perentorio 0-3 a Genova contro la Sampdoria (doppietta di Immobile e gol di Correa), mentre la Roma si è fatta recuperare per ben 3 volte dal Genoa all’Olimpico pareggiando 3-3.

Simone Inzaghi schiererà la Lazio con il consueto 352 con Luiz Felipe ancora preferito al neo acquisto Vavro. Immobile e Correa saranno la coppia offensiva, mentre Milinkovic, Leiva e Luis Alberto agiranno in mezzo al campo.

Fonseca dovrebbe cambiare qualcosa rispetto all’esordio contro il Genoa. La Roma si schiererà sempre con il 4231 ma cambieranno alcuni interpreti: Florenzi agirà più avanti sulla linea dei trequartisti con il neo acquisto Zappacosta terzino destro. In mezzo al campo potrebbe esordire in maglia giallorossa Veretout. Dzeko terminale offensivo.

Probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Pellegrini; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko.

Il derby capitolino è il big match di oggi: ecco dove poter vedere l’incontro in diretta TV e in streaming

Il derby fra Lazio e Roma è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18:00 sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Il match sarà visibile anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Su Sky Go sarà disponibile il Live-Streaming.

I precedenti del derby capitolino in Serie A sorridono ai giallorossi: la Roma ha vinto il derby 65 volte contro le 46 vittorie della Lazio, mentre la sfida è terminata in parità in 61 circostanze. L’ultimo precedente assoluto è il derby del 2 marzo scorso, quando la Lazio vinse con un netto 3-0 grazie alle reti di Caicedo, Immobile e Cataldi.