Meteo 2 settembre 2019 | Previsioni: maltempo diffuso su tutta la penisola. Piogge pomeridiane dal Nord a Sud

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

2 settembre 2019: nuvole diffuse, su tutta Italia e un po’ a tutte le ore del giorno, quelle che vedremo su tutte le regioni italiane, anche domani. Continuano a peggiorare le condizioni atmosferiche della Sicilia, che in questi giorni ha conosciuto nubifragi: previste ulteriori piogge. Non sarà un fatto isolato ma soprattutto nel pomeriggio pioverà in diverse zone d’Italia, specialmente all’interno e sui rilievi. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 2 settembre per il Nord: maltempo sui rilievi e in Emilia-Romagna

Maltempo diffuso su tutto il Nord Italia, con piogge su Trentino Alto-Adige meridionale ed Emilia-Romagna nord-occidentale. Nuvolose le altre regioni. Rischio pioggia su Lombardia, Piemonte e Veneto. Sprazzi di sole su Valle D’Aosta, Friuli orientale e Liguria occidentale. Situazione in peggioramento al pomeriggio, con pioggia sul nord-est del Friuli, Veneto settentrionale, Piemonte centro-meridionale e zone meridionali del Trentino. Piogge ancora sull’Emilia-Romagna dopo i temporali della mattinata. Pioverà ancora- tra le ore serali e quelle notturne- su Trentino, Veneto, Friuli ed Emilia-Romagna. Queste ultime due regioni, in particolare, sembrano le più bersagliate dal maltempo che domani si abbatterà sul Nord.

Previsioni meteo 2 settembre per il Centro e la Sardegna: piogge diffuse sull’Appenino

Centro Italia generalmente sereno, al mattino, fatta eccezione per degli annuvolamenti su Toscana settentrionale, Lazio meridionale, Umbria e Marche centrali. Il sode dovrebbe comunque riuscire a splendere, nonostante queste velature. Nuvolosità anche sulla Sardegna nord-occidentale. Netto peggioramento delle condizioni climatiche al pomeriggio, con rovesci e temporali più diffusi: sulla Sardegna meridionale, Sulle Marche e sul Lazio. Situazione serale e notturna in netto miglioramento. Persisteranno le nubi ma non dovrebbe più piovere.

Previsioni meteo 31 agosto per il Sud e la Sicilia: torna a piovere in Sicilia

Situazione di nuvolosità diffusa su tutto il meridione, con sprazzi di sole su Puglia adriatica, Calabria centrale e Sicilia nord-orientale. Piogge sull’isola di Ustica. Ancora nuvolosità sulle regioni del Sud nel pomeriggio. Le piogge si abbatteranno sulla Basilicata e sulla Sicilia, che anche nella giornata di oggi sta conoscendo una situazione di nuvolosità diffusa e di piogge anche leggere a livello locale. Miglioramento nelle ore serali e notturne, con piogge localizzate sulla Sicilia centrale, sulle isole di Ustica e Pantelleria, e nella zona di confine tra Puglia e Molise. Nuvole sempre sui cieli delle altre regioni.

Previsioni meteo 2 settembre: temperature, venti e mari

Le temperature minime caleranno, ma di pochissimo, su Sicilia e Sardegna. In lieve aumento solo sulla Puglia. Le temperature massime saliranno solo sulla Sardegna. Diminuiranno con più intensità al Nord, in modo minore sul Centro, su Basilicata ionica e su Puglia. I venti soffieranno, in serata, con più energia sulle coste adriatiche e sulle zone colpite dai temporali. I venti da nord saranno deboli e moderati al nord, moderati sulla Sardegna quelli di maestrale. I mari saranno abbastanza agitati nella giornata di domani. Abbiamo mari che saranno da poco mossi a mossi (il Mar Ligure, lo Stretto di Sicilia meridionale e lo Ionio occidentale) e mari che saranno da mossi a molto mossi, come il Canale di Sardegna. L’Adriatico settentrionale passerà da poco mosso a calmo. Il Mare di Sardegna passerà dall’essere mosso all’essere agitato.

Maria Mento