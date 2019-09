Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 1 settembre 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“Conte prova ad accelerare”

M5S: intese sui temi. Per il Pd resta aperto il caso Di Maio. E Grillo: esausto, basta pensare ai posti

Continua, pare sulla buona strada dopo le tensioni scatenate dalle dichiarazioni del capo grillino, la trattativa tra M5S e Pd. Già lunedì si aspetta la possibilità che Conte sciolga la riserva sul suo incarico. C’è grande attesa sui nomi che andranno a comporre la nuova squadra di governo. Sulla diatriba Di Maio- vicepresidenza del Consiglio è intervenuto anche Beppe Grillo, che ha dichiarato “Basta parlare di posti”. Poi, rivolgendosi al Pd: “Occasione unica”.

-“«Non leggono il Corano»

Morte e paura a Lione”

Un morto e nove feriti: questo il tragico bilancio dell’aggressione compiuta a Villeurbanne– vicino a Lione– da un richiedente asilo afghano di 33 ai danni dei passanti. L’aggressore aveva in mano un forchettone e un coltello da barbecue. La persona deceduta è un ragazzo di 19 anni. Lui e gli altri feriti (tre sono in gravi condizioni) stavano aspettando l’autobus quando si è consumata la tragedia.

Il Sole 24 Ore

-“Renzi: «Governo per il Pil o non avrà i nostri voti»”

“L’Itala rischia grosso. È un passaggio delicato ed è ora di finirla con il teatrino dei bisticci: se Giuseppe Conte vuole il bene dell’Italia faccia una lista di qualità, salga al Quirinale e venga in Parlamento. Il Governo andrà avanti fino al 2023 se ne faranno parte persone di qualità, se sarà una squadretta non durerà”. Così Matteo Renzi in un passaggio dell’intervista pubblicata oggi da Il sole 24 Ore. L’ex segretario è stato uno dei primi ad avversare la possibilità di andare al voto in autunno proprio per evitare anche l’aumento dell’Iva.

-“I cavi sotto i mari, l’altra guerra fredda Usa-Cina”

Tensione tra Usa e Cina anche per i cavi sottomarini che dovrebbero collegare le sue sponde del Pacifico, secondo il progetto “Pacific Light “voluto da Google, Facebook e Dr. Peng Telecom & Media Group. Il progetto è in bilico e potrebbe essere bocciato per motivi di sicurezza nazionale.

La Gazzetta dello Sport

-“Juve da pazzi”

Serie A. Partita batticuore allo Stadium. I campioni superano 4-3 il Napoli

Partita che ha dell’incredibile, ieri sera, allo Juventus Stadium. Il Napoli ha perso un match che avrebbe potuto benissimo gestire: gli uomini di Ancelotti erano in vantaggio sui Campioni d’Italia per tre reti a zero. La rimonta della Juventus, che ha dominato il campo per un’ora, ha per riportato la situazione in assoluta parità (3-3). La vittoria finale di CR7 e compagni è arrivata grazie a un autogol realizzato al 92esimo da Koulibaly.

-“La rivoluzione di Giampaolo sblocca il Milan”

A san Siro fuori Piatek e dentro Silva, Calhanoglu decide: 1-0 al Brescia

Vittoria di misura, per un rete a zero al Brescia, ma tanto è bastato per fare uscire il Milan dalla situazione di stallo determinatasi nella prima giornata di campionato. Giampaolo ha effettuato dei cambi strategici che sembrano aver dato i loro frutti e portato a un miglior “funzionamento” della squadra.

La Repubblica

-“Pressing di Mattarella

E Conte accelera”

Ore cruciali per la crisi

Vertice imprevisto del Premier al Quirinale. Poi riunisce le delegazioni. I 5Stelle: “Passi avanti”

Di Maio insiste per il posto di vice. L’ultima tentazione di Salvini ai 5S: governiamo ancora insieme

Grillo: “Occasione unica, basta parlare di incarichi”

Sono stati fatti dei passi avanti nelle trattative tra M5S e Pd e questo è quanto hanno fatto sapere sia dem sia grillini. Giuseppe Conte, Premier incaricato, è salito al Colle nella mattinata del 31 agosto, per conferire con il Presidente Mattarella. L’incontro, però, rientrerebbe nella normale prassi istituzionale. Subito dopo il Premier designato ha riunito le delegazioni. Conte, che ha accettato l’incarico di formare il governo con riserva, potrebbe sciogliere questa riserva già lunedì. Non si scioglie, invece, il nodo del vicepremier, carica sempre richiesta da Luigi Di Maio: per il Pd si tratta di una questione che va chiarita politicamente, ma il gioco delle poltrone ha stancato anche Beppe Grillo che è intervenuto in proposito e si è detto stremato. Matteo Salvini, che continua a invocare le elezioni e a parlare di ribaltone nei confronti dei cittadini, ha teso di nuovo la mano ai 5Stelle: ci sarebbe ancora la possibilità di governare insieme.

La Stampa

-“Conte chiede aiuto a Mattarella

Sul vicepremier lo stallo è totale”

Grillo entra a gamba tesa nella trattativa: giovani democratici, avete un’occasione unica

Ma il Colle non si fa coinvolgere. Verso il vertice decisivo Di Maio-Zingaretti. Intesa sul programma

Ci sarebbe, finalmente, un’intesa tra Pd e M5S sul programma che il nuovo esecutivo del Conte-bis dovrebbe far partire a breve. C’è ancora molta incertezza, invece, sulla questione della carica di vicepremier: le richieste di Di Maio hanno rischiato di far saltare l’accordo, e ancora la questione non è stata risolta. Si era profilata la possibilità che Conte rinunciasse all’incarico conferitogli da Mattarella, ma ora l’intesa pare procedere nella giusta direzione.

-“Somalia, Silvia nelle mani delle unità speciali degli Shabaab”

