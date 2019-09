Seconda giornata di Serie A, dove vedere le partite delle 20.45 in diretta TV e in streaming?

Seconda giornata di Serie A, l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle sei partite in calendario stasera alle 20.45: quattro partite saranno visibili sui canali Sky e due su DAZN.

Nella serata di oggi (20.45) sono in programma sei sfide in contemporanea valevoli per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A. L’Inter di Antonio Conte sarà di scena a Cagliari e cercherà di agguantare i tre punti per continuare a tenere il passo della Juventus, vittoriosa contro il Napoli con un rocambolesco 4-3 nella serata di ieri. Anche l’Atalanta di Gasperini proverà a bissare il successo di 7 giorni fa contro la Spal: i bergamaschi ospiteranno un Torino reduce dall’eliminazione in Europa League.

Genoa-Fiorentina sarà un match che promette spettacolo e gol: nella prima giornata, i genoani hanno ottenuto un prezioso pari all’Olimpico contro la Roma (3-3), mentre la Fiorentina si è arresa solo all’ultimo al Napoli (3-4). Sassuolo e Sampdoria si sfideranno fra loro al Mapei Stadium con l’obiettivo di muovere la classifica, dopo le sconfitte di sette giorni fa ottenute rispettivamente contro Torino e Lazio. Gli altri due incontri in programma questa sera sono il match fra neopromosse Lecce-Verona e Udinese-Parma.

Quattro di questi incontri saranno visibili sui canali Sky, mentre due di essi saranno visibili in streaming sulla piattaforma DAZN. Scopriamo quali.

Seconda giornata di Serie A, ecco dove poter vedere in diretta TV e in streaming le sei partite in programma questa sera

Ecco l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle sei partite di Serie A, valevoli per la seconda giornata, in programma stasera in contemporanea:

Lecce-Verona alle 20.45 su Sky Sport 254

Atalanta-Torino alle 20.45 su DAZN

Udinese-Parma alle 20.45 su DAZN

Cagliari-Inter alle 20.45 su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport 255

Genoa-Fiorentina alle 20.45 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252

Sassuolo-Sampdoria alle 20.45 su Sky Sport 253

Sarà, inoltre, possibile seguire le quattro partite in programma su Sky sul canale Diretta gol a partire dalle 20.45 su Sky Sport, canale 251. Su Sky Go sarà disponibile anche il Live-Streaming e potrete seguire sia il canale Diretta gol sia le quattro singole partite in programma su Sky.

Se siete interessati a seguire i match in programma su DAZN, vi ricordiamo la possibilità di usufruire del mese gratuito (ecco come abbonarvi e usufruire del mese gratuito) che DAZN concede ai nuovi abbonati, per farlo andate su questo link