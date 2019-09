Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi domenica 1 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 1 settembre 2019.

Cosa c’è in tv stasera? Ecco, per voi, la programmazione di oggi, domenica 1 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, la fiction “L’amore il sole e le altre stelle”: Primo e Michela sono come fratello e sorella e prendono la decisione di fare l’amore per la prima volta insieme per attirare l’attenzione dei propri genitori, che li trattano ancora come dei bambini. La notizia sconvolge le vite già pericolanti dei loro genitori, Corinne, che non ne può più di fare la casalinga e Pietro, pauroso e prevedibile, rispettivamente madre e padre di Primo. La madre di Michela, Sabrina, invece, non ha più fiducia nel marito Andrea, inguaribile traditore ed eterno Peter Pan e lo ha buttato fuori casa. Intanto Primo e Michela, ottenute le desiderate attenzioni, devono fare i conti con nuove sensazioni, nuove emozioni che, come pianeti del sistema solare, si attraggono e respingono. Riusciranno a restare amici e a trovare un nuovo equilibrio in questa nuova relazione? In seconda serata, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda un episodio della serie tv “Hawaii Five-O”, seguito da “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda il film “The Sentinel”: Garrison è stato nominato a capo della sicurezza della moglie dell’attuale presidente degli USA Ballantines. Dopo un attentato al presidente, Garrison viene accusato di tradimento ma in realtà è vittima di un complotto. Garrison ha anche una relazione con la first lady. In seconda serata, il programma “Lessico amoroso”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone lo show musicale “Una serata bella senza fine”, seguito dal film “Il comandante e la cicogna”.

Su Canale 5 va in onda il film “L’ora più buia”: 1940: l’Inghilterra vive uno dei suoi momenti più cupi, ma il Primo Ministro Churchill guida il popolo. Subito dopo, il film “Defiance – I giorni del coraggio”.

Su Italia 1 va in onda il film “La rivolta delle ex”: Connor Mead è un celebre fotografo con la fama, meritata, di dongiovanni. Non solo approfitta di continuo del suo enorme successo con le donne, ma vive da eterno adolescente e vede come una follia il matrimonio imminente di suo fratello Paul. Ma proprio quando crede di essere riuscito a dissuaderlo, nella notte gli appaiono i fantasmi delle sue ex, che gli mostrano il suo triste futuro. E al risveglio capisce che deve darsi da fare per cambiare qualcosa. A seguire, l’approfondimento calcistico di “Tiki Taka”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal film “Jules e Jim”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il meglio di “Italia’s Got Talent”.

Stasera in TV, la programmazione di domenica 1 settembre 2019

Rai 1

21:20 L’amore il sole e le altre stelle

23:30 Speciale Tg1

Rai 2

21:20 Hawaii Five-O

23:30 La Domenica Sportiva

Rai 3

21:20 The Sentinel (film)

23:30 Lessico amoroso

Rete 4

21:20 Una serata bella senza fine

23:30 Il comandante e la cicogna (film)

Canale 5

21:20 L’ora più buia (film)

23:30 Defiance – I giorni del coraggio (film)

Italia 1

21:20 La rivolta delle ex (film)

23:30 Tiki Taka

La 7

21:20 Atlantide

23:30 Jules e Jim

Maria Rita Gagliardi