Ariana Grande non incontra i fan a causa dei suoi attacchi di panico: ecco cosa ha detto – VIDEO

Ariana Grande annulla l’incontro con i suoi fan, la cantante spiega di aver sofferto maggiormente nell’ultimo periodo di attacchi di panico e depressione

Ariana Grande ha deciso di annullare il sound check party o il meet & greet con i suoi fan. Il motivo? Alcuni problemi mentali le hanno impedito di farlo.

A spiegare come stanno le cose è stata proprio l’amata cantante. Questo è ciò che ha detto: “La mia ansia e la mia depressione sono state ai massimi storici di recente. Oggi è stata una giornata molto difficile. Dopo alcuni attacchi di panico sento che la decisione più saggia sia quella di non fare il sound check party o il meet & greet e di preservarmi per lo spettacolo.”

E ancora: “Mi piace passare del tempo con voi ma non potrò essere presente o darvi il meglio di me. Vorrei controllare questi attacchi, ma come capisce chiunque abbia ansia o depressione, a volte queste cose hanno la meglio su di te e non sei in grado di avere il pieno controllo su te stesso.”

La Grande ha concluso dicendo: “Chiunque abbia comprato il biglietto Vip per m&g o sound check party sarà ovviamente rimborsato. Vi voglio bene. Sono molto dispiaciuta. Prometto che vi darò il miglior spettacolo possibile”.