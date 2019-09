Calciomercato, a che ora finisce? Oggi 2 settembre 2019 è l’ultimo giorno per acquisti e cessioni

Siamo agli sgoccioli di quello che è stato uno dei calciomercato più lunghi degli ultimi tempi (terminerà dopo che sono state già disputate due giornate di campionato…).

Oggi, 2 settembre 2019, è l’ultimo giorno per piazzare qualche eventuale colpo di mercato.

Ad onor del vero, l’Italia non è l’unico paese a terminare quest’oggi il calciomercato in entrata.

Termina quest’oggi il calciomercato anche in Francia, Germania, Olanda, Portogallo, Russia e Spagna.

Ma veniamo a noi: dopo gli acquisti di De Ligt, Rabiot e Ramsey da parte della Juventus; di Lukaku, Barella e Sanchez da parte dell’Inter; di Lozano e Manolas da parte del Napoli, le altre proveranno a piazzare qualche acquisto ad effetto last minute.

Ci sono in ballo l’arrivo di Mkhitaryan per la Roma (che ha acquistato anche Kalinic), la cessione di Icardi da parte dell’Inter (il nerazzurro è sempre più vicino al trasferimento a Parigi), il rientro di Benatia in bianconero, l’acquisto (ormai ufficiale) di Rebic da parte del Milan (in Germania andrà Andé Silva, esubero di lungo corso).

Ma non solo…

Calciomercato 2019, a che ora finisce?

Il calciomercato terminerà quest’oggi – lunedì 2 settembre 2019 – alle ore 22: l’ora è slittata di 2 ore per ragioni di copertura televisiva (all’inizio la chiusura era prevista per le 20), a testimonianza che il calciomercato catalizza interesse come poche altre cose.