Calciomercato Inter, Icardi al PSG per far finire la telenovela lunga un’estate?

E’ stato accostato alla Juventus (anche se non sappiamo effettivamente quanto ci sia mai stata in piedi una vera e propria trattativa).

E’ stato accostato al Napoli.

E’ stato accostato al Monaco (ma Wanda Nara non ha mai apprezzato l’ipotesi monegasca).

E’ sembrato destinato a rimanere in nerazzurro fino all’ultimo.

Ma, alla fine, Mauro Icardi lascerà l’Inter. L’attaccante argentino, ex capitano dei nerazzurri, sarebbe ad un passo dall’approdo in Ligue 1: sarà il Paris Saint-Germain ad acquisire in prestito il giocatore. Prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milion di euro.

Icardi è in volo per Parigi da mezz’ora e, giunto in Francia, effettuerà la visite mediche.

Dal canto suo, l’Inter si dovrebbe tutelare rinnovando il contratto di Icardi per un altro anno, dal 2021 al 2022 (con tanto – parrebbe – di tanto agognato adeguamento).