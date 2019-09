Giuseppe Conte interviene alla Festa del ‘Fatto Quotidiano’. Su Facebook si scatenano i commenti – VIDEO

Versiliana 2019, Giuseppe Conte ieri ha rilasciato alcune importanti considerazioni in collegamento con la festa per i 10 anni di attività del ‘Fatto Quotidiano’. Conte ha pubblicato il video della sua intervista sul suo profilo Facebook: tra i commenti al video, tanti pareri positivi e altri negativi.

“Festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana” Oggi sono intervenuto, in collegamento da Roma, alla “Festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana”. Vi ripropongo qui la mia breve intervista. Buona domenica. Pubblicato da Giuseppe Conte su Domenica 1 settembre 2019

Conte ha risposto al direttore Marco Travaglio che nel corso dell’intervista gli ha chiesto se sia appropriato giudicarlo un presidente del consiglio a marchio M5s: “Non sono iscritto al Movimento, non partecipo a loro vertici. Bisogna attenersi ad alcuni dati di fatto oggettivi. Io non sono iscritto al M5s, non partecipo alle riunioni del gruppo dirigente politico, non ho mai incontrato i gruppi parlamentari, anzi mi piacerebbe farlo per spiegare il programma. Resta il dato che c’è molta vicinanza, li conosco da tempo, lavoro con il M5s molto bene e il Movimento mi ha designato come ministro”.

Conte ha continuato: “All’inizio della settimana prossima, non lunedì ma tra martedì e al massimo mercoledì dobbiamo chiudere. Spero di sciogliere la riserva, confido positivamente. Ci sarà un unico programma condiviso”.

Fra i commenti positivi salta all’occhio quello di Giulia: “Che uomo meraviglioso… ha l’occasione di sputare finalmente cattiverie sacrosante su Salvini, eppure da gran Signore qual è, glissa e passa oltre. Unico”. Anche Luca è sulla stessa lunghezza d’onda: “Conte, un gran signore della Politica italiana… Non se ne vedevano da decenni…”.

Ma sotto il video si leggono anche alcuni pareri negativi. Stefania sottolinea: “La Merkel sarà sicuramente felice della sua obbedienza a discapito del popolo italiano!”. Anche Nicola è critico verso Giuseppe Conte: ” Guardi non ho interesse ad ascoltare le sue parole, anche perché qualunque cosa possa dire non cancellerà la vergogna e l’infamia che ha gettato nell’Italia e negli italiani, obbedendo ai diktat di altri leader che hanno sempre lavorato per privare la mia Nazione della libertà e della sua sovranità”.