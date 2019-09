Lo chef Marco Bianchi fa coming out: “Sono gay, l’ho detto a mia moglie e mia figlia”

Il coming out dello chef Marco Bianchi.

Marco Bianchi, il celebre chef che abbiamo visto in diverse trasmissioni tv, fa coming out, attraverso una lunga intervista rilasciata a Candida Morvillo per il “Corriere della Sera”:

“Sono stato un bambino e un adolescente cicciottello e chiusissimo e perciò bullizzato, che sentiva la confusione di provare affetto per dei maschietti, ma non erano cose di cui si poteva discutere in una famiglia fortemente cattolica, priva di strumenti, in una periferia di Milano, e che forse sentiva di avere in casa un Marco gay, ma trovava più facile istradarmi in una vita da eterosessuale”.

Marco è stato sposato con Veruska dal 2010, con la quale ha avuto la figlia di quattro anni, che ha saputo comprendere la sua situazione e lo ha aiutato ad accettare con serenità la sua omosessualità:

“L’ambiente in cui vivi ti condiziona al punto da convincerti di certe cose e io ho vissuto l’amore con Veruska in piena sincerità. Questo credo sia il motivo che, oggi, ci consente di gestire la situazione e di far crescere una figlia con ideali da 2020. Devo tanto a Veruska: mi è stata vicina e ha capito che la mia idea del vero Marco è emersa dopo che sono arrivate le altre certezze (…) Una sera, mentre la bimba dormiva, le ho detto “sono omosessuale, lo sono sempre stato, però solo ora ho capito che sto bene con te ma come amico, perché quello che va oltre, probabilmente, è con un uomo”. Il passaggio successivo è stato sperimentare quello che sentivo. Da lì, è arrivato l’incontro con Luca. Mi ha abbracciato forte. È stato un momento in modalità terremoto, come quando hai costruito per anni e tutto, di colpo, viene raso al suolo ed è in polvere. Io mi sentivo in colpa, ma oggi so di aver fatto la scelta giusta”.

Marco Bianchi: “A mia figlia ho raccontato la verità”

Anche alla figlia, Marco ha deciso di raccontare la verità:

“Ci siamo consultati con il pediatra, le maestre, la psicologa… – racconta Bianchi al Corriere – Poi, le ho raccontato la verità. Le ho spiegato: ‘Io voglio tanto bene a mamma e sei nata tu, ma ho scoperto che il mio cuore batte più forte con Luca accanto. Prima, batteva forte, ora batte a mille’. Lei è una bimba straordinaria, solare, e l’ha accettato con naturalezza. Dopo un primo incontro finto-causale con lui, l’ha visto per un gelato, una pizza e, ora, è il ‘suo’ Luca. E, ora, io so che una seconda vita esiste”.

Consapevole e felice del suo orientamento sessuale, Marco vive una bellissima storia d’amore con Luca Guidara.

Maria Rita Gagliardi