Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 settembre 2019: caos per il Sagittario, disagi da affrontare per i Gemelli

Lunedì 2 settembre 2019.

Sagittario: il Sagittario ha un periodo confuso ma estremamente limitato nel tempo. Meglio non chiedersi cosa fare perché si potrebbero dare risposte molto sbagliate o dire la prima cosa che salta in mente per togliersi da un impiccio. Quando non vanno bene certe cose si inizia a viaggiare. In questo momento servirà rendersi conto che le cose non vanno è un problema. Qualche progetto però è saltato e si recupera nella seconda parte di settembre.

Capricorno: il Capricorno vive una stagione di grandi emozioni e ritorni in scena, perché il destino può fornire un’occasione imprevista. Ci sono tensioni oggi ma non è nulla di grave, qualche fastidio articolare. Sono favoriti i liberi professionisti. L’Acquario dal punto di vista fisico deve recuperare un po’ come lo Scorpione. La situazione vissuta agli inizi di agosto è molto pesante. Poi magari c’è stata a fine mese.

Pesci: I Pesci hanno una giornata intrigante, in ogni caso dal punto di vista lavorativo e burocratico non si sta vivendo una fase facile. Tutto viene superato però nella seconda fase di settembre ora però ci sono molte opposizioni, non solamente planetarie ma anche in amore. Ci si dovrebbe liberare di qualche peso, visto che in ogni caso qualche ansia di troppo è presente nella vita.

Acquario: la fase di stanchezza accumulata nel mese di agosto dovrà essere presto recuperata. A preoccuparvi, però, sono le tante spese che state sostenendo e non è detto che alcuni investimenti siano davvero opportuni. Non dovete commettere l’errore di spendere i soldi ancora prima di averli incassati. Rischiate di scottarvi.

Leone: Il Leone comanda ma solo fino alla fine di ottobre. C’è da dire che questa giornata è interessante ma tra martedì e mercoledì c’è un po’ di calo fisico.

Vergine: la Vergine è stabile ed è uno dei periodi più importanti della vita forse può arrivare ora e sarà confermato nel 2020 da grandi stelle. Si può mettere anche a posto un conto e trovare una persona piacevole. A volte basta a sé stessi, un po’ come i Capricorno. Dopo una delusione d’amore si pensa che sia meglio star soli ma non tutti sono d’accordo. Per fortuna c’è una Venere di tipo importante che sviluppa sentimenti.

Bilancia: la Bilancia questo lunedì ha una giornata interessante, la Luna si trova ora nel segno. Tanti in questi giorni sono presi e cercano di aiutare a risolvere anche dei problemi e quanti invece pare che remino contro. Il maggiore sforzo sarà in ogni caso quello di mettere pace. Qualche Bilancia sta ancora sui carboni ardenti.

Scorpione: lo Scorpione ha la Luna nel segno da domani, martedì, e anche mercoledì. C’è stato un agosto un pò particolare nelle prime 15 giornate e deve risolvere un fastidio fisico. Se si vuole iniziare a lavorare in maniera più sicura si può fare poi qualcosa in più. Resta il dubbio di voler cambiare vita che per qualcuno in ogni caso diventa certezza. Questo Urano opposto già da diversi mesi sviluppa poi il desiderio di fare altro.

Ariete: l’Ariete e è arrivato a settembre, il mese delle sfide. Per qualcuno poi già le sfide sono evidenti, per altri sono in corso di sviluppo. Quello che nasce in questo momento è importante e permette di mettere alla prova la capacità di azione.

Toro: il Toro Toro ha una nuova settimana con Urano che ormai già dagli inizi di primavera transita nel segno. Questo è il pianeta delle grandi novità che qualcuno può gestire volontariamente e che qualcuno dovrà affrontare pur non volendo. Si pensa a chi vuole cambiare casa perché ha una motivazione positiva e chi si trova a pensare a nuovi progetti perché è stato messo nella condizione di dover andare via da un certo posto. Probabile che anche nel lavoro ci siano nuove possibilità.

Gemelli: i Gemelli stanno aspettando che passi la turbolenza planetaria creata da Giove che ha creato un blocco nel lavoro e rabbia per non essere stati ascoltati. Possibile che il segno ce l’abbia con qualcuno e che tra settembre e ottobre in qualche modo sarà messo alla prova.

Cancro: il Cancro questo lunedì ha una giornata pieni di impegni e proprio per questo è faticosa e con il Saturno opposto di cui si parla ogni tanto è simbolo non tanto di blocco sul lavoro ma di ritardo o situazione che non va mai a buon fine.

