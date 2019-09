Samara Challenge: la bimba di The Ring avvistata anche a Roma – VIDEO

Continua la Samara Challenge, la spaventosa bimba di The Ring continua a spaventare la gente, l’ultima segnalazione arriva da Roma

Si continua a parlare del ‘Samara Challenge‘. Da giorni in varie città d’Italia è spopolata un’assurda moda, c’è infatti chi si traveste da Samara, la spaventosa bimba di The Ring, con l’intenzione di spaventare la gente.

In questi giorni in molti stanno emulando la ragazzina di The Ring, questa ha addosso un lenzuolo bianco e lunghi capelli neri. I travestimenti si sono verificati a Napoli, Catania e Palermo e nelle ultime ore anche a Roma.

Una ragazza a Welcome to favelas ha raccontato la sua spaventosa vicenda. Questo è ciò che ha scritto: “Stanotte mentre tornavo a casa a San Basilio, in via Corinaldo è entrata Samara dentro al portone con un coltello. Per scappare sono caduta, guarda.”

Quanto andrà avanti ancora la Samara Challenge?

Sara Fonte