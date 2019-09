Scanzi durissimo con DI Maio: “Deve smetterla di puntare i piedi come un bambino”. E parla di gelosia verso Conte

Il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi non ci va leggero con Luigi Di Maio, in un corsivo riportato da Dagospia.

Scanzi accusa il capo politico del Movimento 5 Stelle per la sua incapacità di farsi da parte: “Se ha denotato talento e umiltà nell’ imporre Conte premier, ora deve smetterla di puntare i piedi come un bambino bizzoso”.

E, dopo aver sottolineato come Di Maio non meriti il ruolo di vicepremier e come adesso soffra quasi di gelosia nei confronti di Conte, conclude con la parte più significativa dell’intero trafiletto:

“Di Maio e i 5 Stelle sono stati salvati da Salvini, che col suo suicidio li ha rimessi al centro della scena (regalandogli 7 punti in un mese). Se però Di Maio continua a voler far saltare il banco, ridarà forza all’ ex amico Salvini. E avrà – come il Pd – colpe storiche non redimibili e mai perdonabili, perché consegnerà il Paese al peggiore centrodestra d’Europa”.