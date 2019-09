Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi lunedì 2 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 2 settembre 2019.



Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 2 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Io che amo solo te”: Polignano a Mare. Ninella, una vedova 50enne considerata la più bella sarta del paese, è da sempre innamorata di don Mimì, ma non ha mai potuto coronare il suo sogno d’amore con lui. Il destino, però, le riserva una sorpresa inaspettata: sua figlia Chiara, infatti, sposerà Damiano, proprio il figlio di don Mimì. Il matrimonio tra i due ragazzi, vero e proprio evento nell’arroccato paesino, richiederà una lunga ed estenuante preparazione supervisionata dalla “First Lady”, moglie di Mimì e futura suocera di Chiara, a cui risulterà tutt’altro che semplice tenere tutto sotto controllo. Soprattutto suo marito. A seguire, una nuova puntata di “Codice”.

Su Rai 2 va in onda lo show comico “Made in Arteteca”, seguito da un nuovo episodio della serie tv “The Blacklist”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “Presa diretta”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Quarta repubblica”, seguito dal film “Jarhead 2: field of fire”.

Su Canale 5 va in onda la serie tv “La verità sul caso Harry Quebert”: alla luce delle scoperte sul passato di Nola, Marcus e il sergente Gahalowood interrogano ancora una volta il padre della ragazza, che fornisce una serie di elementi cruciali per la ricerca della verità. Una fortuita casualità consente, inoltre, alla polizia di identificare il piromane che distrusse la casa di Quebert, le cui rivelazioni gettano una luce completamente nuova sul caso. Infine, anche Stern decide di confessare le circostanze che lo legavano a Caleb, i motivi dell’ossessione del suo autista per Nola e gli avvenimenti che precedettero la scomparsa della ragazza. In seconda serata, il film “Tradita”.

Su Italia 1 va in onda il film “Wanted – Scegli il tuo destino”: una banda di assassini mantiene l’equilibrio nel mondo, uccidendo malfattori secondo quanto dettato da un telaio magico che indica loro i nomi di chi deve essere ucciso. Uno di loro, però, si ribella apparentemente senza motivo e comincia a uccidere gli altri. Il capo dell’organizzazione, allora, cerca di reclutare con l’inganno il figlio dell’assassino, dotato delle stesse abilità di super killer. Subito dopo, l’evento sportivo “Calcio Storico Fiorentino – I Nuovi Gladiatori”.

Su La 7 va in onda la serie tv “Caccia al ladro”: Juan Robles, in passato il famoso ladro “Il Gatto”, ha ormai cambiato vita ed è in procinto di sposarsi con Lola, una poliziotta. Ma la calma non e’ destinata a durare, perchè qualcuno ha incastrato suo zio Roman fingendosi proprio “Il Gatto”. A seguire, il film “Rebecca la prima moglie”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 segnaliamo il film “Agente 007 – Moonraker Operazione spazio”: una navetta spaziale viene rubata da una misteriosa organizzazione capeggiata da Hugo Drax, anche proprietario dell’impresa che costruisce le navette spaziali. Per risolvere l’enigma viene mandato in missione James Bond, che si trova a dover collaborare con una spia della Cia, ovviamente bellissima e affascinante. Le indagini di 007 lo portano addirittura a volare nello spazio.

Stasera in TV, la programmazione di lunedì 2 settembre 2019

Rai 1

21:20 Io che amo solo te (film)

23:30 Codice

Rai 2

21:20 Made in Artetecha

23:30 The Blacklist

Rai 3

21:20 Presa diretta

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Quarta repubblica

23:30 Jarhead 2: field of fire (film)

Canale 5

21:20 La verità sul caso Harry Quebert

23:30 Tradita

Italia 1

21:20 Wanted – Scegli il tuo destino

23:30 Calcio Storico Fiorentino – I Nuovi Gladiatori

La 7

21:20 Caccia al ladro

23:30 Rebecca la prima moglie

Maria Rita Gagliardi