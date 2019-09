Ufo a forma di serpente avvistato nei cieli di Ravenna: era già stato visto negli Usa

Decine di cittadini di Ravenna hanno visto nei cieli un oggetto volante a forma di serpente, nessuno di loro ha capito di cosa si trattasse, è un ufo?

Nelle scorse settimane un oggetto volante non identificato è stato avvistato più volte sui cieli degli Usa: si trattava di un velivolo dalla forma bizzarra, con una lunga coda che seguiva la struttura principale. Gli avvistamenti hanno fatto pensare che si potesse trattare di un velivolo di origine aliena (come spesso capita quando si vede qualcosa di insolito in cielo). Il fatto più strano, però, è che pochi giorni fa il presunto Ufo è stato avvistato anche sui cieli sopra Ravenna.

Sono stati numerosi gli utenti che hanno segnalato la presenza del velivolo sui cieli italiani e nelle scorse ore è pure apparso un video sul canale Youtube ‘M89_Gamer‘ che mostra a tutti il suo peculiare volo e la sua insolita forma. Nessuno è stato in grado di capire di cosa si trattasse o di fornire una spiegazione di questo fenomeno, senza andare necessariamente alla soluzione fantascientifica.

Ufo vola sopra Ravenna?

Il video in questione è stato visto un migliaio di volte, tra gli utenti c’è chi è sicuro si tratti di un alieno: “A mio avviso si tratta di un Ufo”, e chi invece prova ad offrire una soluzione alternativa (forse ironica): “Secondo me si tratta di un razzo, una stella o un aereo impazzito”. Alcuni non credono che il video sia originale, ma che sia stato manipolato, ma l’autore risponde loro: “Non è un falso”.

Una spiegazione a questo fenomeno potrebbe averla fornita l’ex Marine Nick Karnaze che intervistato a riguardo ha sostenuto si possa trattare di un’esperimento militare. A farglielo credere è il fatto che il velivolo a forma di serpente sia stato avvistato in due diverse nazioni così distanti tra loro.