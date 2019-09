Ultimo messaggio da Medjugorje di oggi 2 Settembre 2019: “È arrivata l’ora di inginocchiarvi davanti a mio Figlio”

Anche quest’oggi, 2 agosto 2019, a Medjugorje la Madonna è apparsa nella cittadina bosniaca alla veggente Mirjana come accade dal 1981 ogni 2 (e 25) del mese.

Era infatti il lontano 23 giugno del 1981 quando per la prima volta due testimoni, Ivanka e Mirjana, riferirono di aver assistito a un fenomeno incredibile: l’apparizione di una donna su di una nuvola che teneva in braccio un bambino, da quel giorno ad oggi decine di migliaia di fedeli hanno recitato il Santo Rosario scalando quella collina dalla quale moltissime persone sono tornate miracolate grazie a guarigioni fisiche ma sopratutto spirituali. Da quel giorno, ogni 2 e 25 del mese i veggenti riferiranno un messaggio comunicato dalla madre di Gesù.

Ultimo messaggio della Regina della Pace a Medjugorie del 2 settembre 2019

“Cari figli, pregate, pregate il Rosario tutti i giorni, questa corona di fiori che mi lega direttamente, come madre, ai vostri dolori, alle vostre sofferenze, ai desideri ed alle speranze. Apostoli del mio amore, sono con voi per mezzo della grazia e dell’amore di mio Figlio e chiedo a voi le preghiere. Per poter convertire le anime, il mondo ha tanto bisogno delle vostre preghiere. Per poter cambiare le anime, chiedo a voi le preghiere. Aprite con totale fiducia i vostri cuori a mio Figlio e Lui in essi scriverà le Sue parole e questo è l’amore. Vivete un legame indissolubile con il Sacro Cuore di mio Figlio. Figli miei, come madre vi parlo! È arrivata l’ora di inginocchiarvi davanti a mio Figlio, che Lo riconosciate come vostro Dio, il centro della vostra vita. Offritegli i doni: ciò che Lui ama più di tutto è l’amore verso il prossimo, la misericordia ed il cuore puro. Apostoli del mio amore, molti miei figli non riconoscono ancora mio Figlio come loro Dio, non hanno ancora conosciuto il Suo amore, ma voi, con la vostra preghiera detta con cuore puro e aperto, con i doni che offrite a mio Figlio, farete sì che anche i cuori più induriti si aprano. Apostoli del mio amore, la forza della preghiera detta dal cuore, la potente preghiera piena d’amore cambia il mondo, perciò figli miei, pregate, pregate, pregate. Io sono con voi, vi ringrazio”



