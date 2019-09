Coppia focosa lo fa sul pontile in spiaggia davanti ai passanti: il video è virale

In pochi ricordano cosa sia il pudore. E sicuramente lo ha dimenticato questa coppia di ragazzi che si lascia andare ad un atto intimo sul pontile della spiaggia.

La coppia focosa lo fa sul pontile in pieno giorno, attirando lo sguardo dei passanti. E uno di questi non perde tempo a riprendere la scena hot con il cellulare.

Coppia focosa lo fa sul pontile: i guardoni registrano tutto

A Pescara lo scandalo della coppia in intimità ha già fatto scalpore, soprattutto per il video, secondo Dagospia, che dei “guardoni” hanno registrato.

La coppia pare che abbia deciso di festeggiare così la prima vittoria del campionato del Pescara, e sul lido Pepito Beach si sono dati alla pazza gioia. Il video che li riprende è già virale sul web. E tra i commenti sorge spontaneo la critica alla mancanza di pudore che si sta vivendo da qualche anno a questa parte.

Il contenuto del video

Nel video, il “cineasta” si lascia andare a dei commenti non poco fioriti, paragonando la coppia, e soprattutto la ragazza, a professionisti del settore. È palese che dal video si veda praticamente tutto e colui che riprendeva ha seguito la scena dall’inizio alla fine.

Per un maggiore divertimento, o forse per una credibilità più esplicita, l’uomo parla come se si stesse rivolgendo all’amico, dedicandogli anche il contenuto molto hot. E complimentandosi per le abilità della donna.