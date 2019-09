Federica Pellegrini, senza reggiseno: la nuotatrice si è fatta un nuovo tatuaggio – VIDEO

Federica Pellegrini si è mostrata senza reggiseno sul suo profilo Instagram, la nuotatrice si è tatuata un rosario sul costato

Si torna a parlare di Federica Pellegrini, la nota ed amata nuotatrice poche ore fa ha fatto sapere ai suoi tantissimi fan di essersi fatta un nuovo tatuaggio.

La Pellegrini si è tatuato un rosario sul costato, un simbolo per lei molto importante. Per facilitare il lavoro del tatuatore Federica si è slacciata il reggiseno, attirando non poco l’attenzione dei fan.

Sul suo profilo Instagram ha postato una foto mentre si trova dal tatuatore. Allo scatto ha aggiunto come didascalia: “Mi ha accompagnato in tutte le sfide più difficili….sempre sotto al mio cuscino….ora… non andrà più via…”

Sara Fonte