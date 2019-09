Governo Pd – M5S, la risposta dei militanti su Rousseau: l’80% dice sì al nuovo governo

E’ arrivato il responso dei militanti del Movimento 5 Stelle iscritti a Rousseau, espressisi fino alle 18 attraverso la piattaforma per la democrazia diretta del partito che ha Luigi Di Maio il suo capo politico: sì alla formazione del Conte bis.

“Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?” era il quesito posto ai militanti pentastellati, che hanno avuto la possibilità di rispondere entro le 18 oggi.

C’era stata qualche polemica sula formulazione del quesito, ben più esplicito rispetto a quello posto il 18 maggio 2018, quando si sarebbe dovuto approvare l’accordo di governo con la Lega: in quel caso non era citato né il partito di Via Bellerio. Il quesito era un ben più neutro: “Approvi il contratto del governo del cambiamento?”

Dati votanti su Rousseau

Oltre 73mila sono stati i militanti iscritti alla piattaforma che hanno votato su Rousseau alle 16 di oggi, secondo i dati comunicati dall’Associazione Rousseau.

Alle 13 Davide Casaleggio aveva così commentato: “ci sono state 56.127 votazioni da parte degli iscritti. È l’attuale record mondiale di partecipazione on line per una votazione politica. Sono molto contento di questa dimostrazione di democrazia diretta”.

Governo M5S-PD, lunga attesa per conoscere la risposta

E’ stata lunga l’attesa la conferenza stampa del capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, prevista per le 18.30.

Per molto tempo, il sito del Movimento 5 Stelle – il blog delle stelle – è in down, non raggiungibile.

Nonostante il voto su una piattaforma online si immagini possa produrre risultati in tempo reale, è stata lunga l’attesa per conoscere il risultato del voto su Rousseau.

Di Maio si è presentato davanti ai giornalisti, che attendevano la sua conferenza stampa per le 18.30, intorno alle 19.20.

L’ex vicepremier ha comunicato che l’80% circa dei militanti che hanno votato su Rousseau hanno votato per il sì.

Per la precisione la formazione del nuovo governo col PD ha ottenuto il 79,3% dei sì. I no sono stati il 20,7% . A votare il 79.634 dei 117.194 mila iscritti alla piattaforma.

Qui potete leggere la bozza di programma dell’eventuale governo M5S-Pd (e viceversa).