Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 settembre 2019: Capricorno in ripresa

Martedì 3 settembre 2019.

L’oroscopo di Paolo Fox

Ariete: in questi giorni è il caso di programmare e di evitare ripensamenti. Vi attendono delle sfide e se da un lato questo vi entusiasma, dall’altro vi provoca stanchezza; in ogni caso, a partire dalla seconda parte del mese potreste dover affrontare qualcosa di nuovo o tornare alla ribalta.

L’amore in questo momento non è una priorità per voi, ma chi ha già una storia e non si è lasciato piegare dalle crisi di agosto può continuarla felicemente.

Toro: l’oroscopo Paolo Fox vi suggerisce di cogliere le opportunità del periodo, ricordando che si tratta di giornate cruciali. Ora si può chiudere con il passato nel fine settimana qualcuno deciderà di dichiararsi ad una persona. Chi ha la persona giusta accanto ma non ha vissuto la propria relazione come avrebbe voluto, ora potrà trovare il tempo per farlo.

Nuovi incontri intriganti in vista!

Gemelli: c’è dell’agitazione dentro di voi e la cosa importante è cercare di non riversarla anche in amore. Se già state vivendo una storia complicata e avete avuto a che fare con qualche crisi di recente, questo mese potrebbe aggiungere pressione e creare ulteriori problemi. Attenzione!

Cancro: oggi e domani saranno due giornate che vi vedranno in ripresa o comunque impegnati a cercare di “salvare il salvabile”. Dal punto di vista professionale e sentimentale potrebbero nascere accordi ed aggiustamenti non proprio chiari. Chi lavora come dipendente dovrebbe aver già messo fine ad un progetto troppo stancante e questo vi provoca insofferenza perché non riuscite a restarvene con le mani in mano!

Un po’ di prudenza sarà necessaria in amore.

Leone: gli uomini del Leone spesso si dedicano all’aspetto professionale della loro vita, mentre le donne in questi giorni riflettono su come risolvere qualche problematica aperta in amore. Questo mese, anche se consentirà di proseguire le storie iniziate ad agosto, andrà dedicato prevalentemente al lavoro. Entro il mese di novembre sarà il caso di mostrare agli altri il vostro valore, considerando che poi da dicembre Giove non sarà più al vostro fianco. Dovete mettervi in gioco!

Vergine: questo per voi è un periodo splendente ed è importante che non vi auto-sabotiate con pessimismo, apatia o timori nell’avviare nuovi progetti. Nelle giornate di oggi e domani potrete creare le basi per un week-end che vedrà in risalto il lato sentimentale della vostra vita.

Sono in vista delle belle rivincite!

Bilancia: le giornate di oggi e domani potrebbero portare qualche uscita in più ed è anche possibile che vi ritroviate a risolvere qualche questione familiare. L’oroscopo Paolo Fox vi consiglia di superare eventuali perplessità o dubbi.

L’amore prosegue in maniera abbastanza piatta e potreste arrivare a chiedervi se state effettivamente con la persona che volete al vostro fianco.

Scorpione: grazie alla Luna nel vostro segno zodiacale, ora potete avere delle percezioni e delle intuizioni migliori. Tutto quello che state vivendo è preludio di un 2020 che vi vedrà vincenti e vi regalerà grandi novità.

È possibile che chi si ritrova a fare sempre le stesse cose senta la mancanza di un po’ di brio nella propria vita.

Dopo qualche dubbio portato dal mese di agosto, i prossimi mesi e la fine di questo 2019 riporteranno in auge l’amore, che sta iniziando già la sua ripresa.

Sagittario: L’aspetto professionale potrebbe essere scenario di qualche polemica e di qualche discussione. È anche probabile che ci siano stati dei cambiamenti che non avete cercato e con cui ora vi ritrovate a fare i conti.

Le giornate di giovedì e venerdì andranno affrontate con cautela, perché potrebbero mettervi un po’ sotto pressione. Qualunque scelta andrà presa tra oggi e domani.

Capricorno: Chi non ha un partner al proprio fianco già da diverso tempo, ora può iniziare a recuperare sotto questo punto di vista e magari conoscere qualcuno.

Oggi e domani saranno due giornate che favoriranno viaggi e spostamenti: anche se voi non amate particolarmente muovervi, ora dovete darvi da fare! Si iniziano ad intravedere dei miglioramenti dopo un periodo di fermo.

Acquario: State cercando nuove prospettive ed opportunità professionali e personali: questo mese appena iniziato potrà darvi qualche soddisfazione in più sotto questo punto di vista, a differenza di agosto.

L’amore non si muove, quindi chi ha già un partner continua la propria relazione senza problemi, mentre chi è solo non sente di aver bisogno di altro.

Pesci: Questo non è un momento che vi vede splendere e le emozioni che ci sono valgono di meno di quanto vogliate pensare. Ora potreste sentirvi inadeguati in alcune situazioni, abbandonati o sentirvi attaccati da qualcuno; potrebbe trattarsi però solo di vostre sensazioni.

Le giornate del fine settimana saranno le migliori per voi e la prossima stagione vi vedrà in ripresa.

Maria Rita Gagliardi