Principe Harry e le vacanze con i voli privati: “Ho pensato alla sicurezza della mia famiglia”

Ad un evento ad Amsterdam, il Principe Harry risponde alla polemica che l’ha visto protagonista nelle ultime settimane insieme alla moglie Meghan Markle, in merito ai viaggi fatti con jet privati, per raggiungere Ibiza e Nizza e trascorrere le vacanze.

Nelle ultime settimane, il Principe Harry e Meghan Markle sono finiti, per l’ennesima volta, nel mirino dell’opinione pubblica per aver viaggiato con aerei privati durante le loro vacanze ad Ibiza e Nizza.

Ad Amsterdam, durante il suo discorso per il lancio di una nuova partnership nel settore dei viaggi, il Duca di Sussex, da sempre impegnato in numerose cause ambientali, ha giustificato questa scelta, dichiarando:

“Trascorro il 99% della mia vita viaggiando per il mondo con compagnie di linea. A volte possono esserci occasioni basate su una circostanza particolare per cui devo garantire che la mia famiglia sia al sicuro”.

In merito ai danni all’ambiente provocati dai jet usati per gli spostamenti, ha detto:

“Se devo farlo [volare con aereo privato, ndr], allora mi accerterò, come ho sempre fatto in precedenza e come continuo ad assicurarmi di fare, di bilanciare l’impatto che ho. Ho sempre compensato le mie emissioni di anidride carbonica”.

Principe Harry: “Non vedo l’ora di portare Meghan e Archie in Africa”.

Il prossimo 23 settembre, Harry e Meghan, insieme al piccolo Archie, saranno protagonisti del loro primo viaggio ufficiale in tre. La meta sarà l’Africa. Il viaggio in questione, comprenderà diverse tappe: prima andranno in Malawi, dove è previsto un incontro con l’organizzazione benefica “Sentebale”, fondata dal principe nel 2006, per proseguire la lotta contro l’Aids, iniziata dalla madre Diana. Poi si sposteranno in Angola, dove assisteranno da vicino alle operazioni per bonificare i terreni ancora zeppi di mine antiuomo risalenti ai conflitti che hanno interessato il territorio dal 1975 al 2002. Nell’annunciare il viaggio su Instagram, Harry ha scritto:

“Tra poche settimane la nostra famiglia partirà per il suo primo tour ufficiale in Africa, un Paese che considero come la mia seconda casa. I nostri collaboratori ci hanno aiutato a creare un itinerario significativo che siamo felici di condivedere con voi. Come nota personale, aggiungo che non vedo l’ora di presentare mia moglie e mio figlio in Sudafrica!”.

Maria Rita Gagliardi