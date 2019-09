Tragedia in pizzeria: un ragazzino di 13 anni muore dopo aver accusato un malore

Un ragazzino di 13 anni è morto ieri sera per un malore a Calderara di Reno, in provincia di Bologna, mentre si trovava in una pizzeria del posto con i suoi genitori e altri amici.

Tragedia nel bolognese e precisamente a Calderara di Reno. Un ragazzino di 13 anni ha perso la vita ieri sera in seguito a un malore accusato in una pizzeria di via Garibaldi. Il ragazzo si è sentito male intorno alle 23 ed è uscito fuori dal locale: ai genitori e ad altri amici presenti al tavolo con lui aveva detto di aver bisogno di prendere un po’ d’aria fuori. Poco dopo essersi alzato da tavola, il ragazzo si è accasciato al suolo.

Ragazzino di 13 anni muore nel bolognese per un malore accusato in pizzeria

I familiari si sono accorti immediatamente del malore accusato dal figlio e hanno lanciato l’allarme, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno provato più volte a rianimare il 13enne, ma senza ottenere i risultati sperati.

Il giovane, a detta di quanto riferito dai genitori, soffriva già da tempo di una patologia. Sul posto sono immediatamente arrivati anche i carabinieri che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.