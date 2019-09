Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi martedì 3 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 3 settembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 3 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Scusate se esisto”: Serena è un architetto dal talento straordinario. Dopo una serie di successi professionali all’estero, ha deciso di tornare a lavorare in Italia, perchè ama il suo paese. Nell’avventurosa ricerca di un posto di lavoro, si trova di fronte a una scelta folle, farsi passare per quello che tutti si aspettano che lei sia: un uomo… O così pare. Nel frattempo, incontra Francesco. Bello e affascinante. Il compagno ideale. Se non fosse che a lui non piacciono le donne… O cosi’ pare. Tra Serena e Francesco nasce un rapporto intenso e diventano la coppia perfetta… Pronti a tutto pur di darsi una mano, saranno costretti a condividere segreti e inganni perchè, a volte, per essere davvero se stessi, è meglio fingersi qualcun altro. A seguire, una nuova puntata di “Overland”.

Su Rai 2 va in onda l’appuntamento musicale annuale con il “Festival di Castrocaro”, seguito dal film “Tommaso”.

Su Rai 3, dopo la pausa estiva, torna l’approfondimento di attualità e politica di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “The Jackal”: caccia a un pericolosissimo assassino professionista maestro nell’arte del travestimento. In seconda serata, il film “Diabolique”.

Su Canale 5 va in onda la seconda parte della miniserie “La verità sul caso Harry Quebert”. Subito dopo, il film “Animali notturni”.

Su Italia 1 vanno in onda le serie tv “Chicago Fire” e “Lethal weapon”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “In Onda”, seguita da “Propaganda Doc”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 segnaliamo il film “Star Trek Beyond”: l’equipaggio della Enterprise esplora gli angoli più remoti dello spazio sconosciuto, dove lo attende un nuovo nemico misterioso, che metterà a rischio loro e tutto ciò che la Federazione rappresenta. La perdita dell’Enterprise costringerà tutti quanti a tentare di sopravvivere ai pericoli del pianeta alieno Altamid.

Stasera in TV, la programmazione di martedì 3 settembre 2019

Rai 1

21:20 Scusate se esisto

23:30 Overland

Rai 2

21:20 Festival di Castrocaro

23:30 Tommaso (film)

Rai 3

21:20 #cartabianca

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 The Jackal (film)

23:30 Diabolique (film)

Canale 5

21:20 “La verità sul caso Harry Quebert

23:30 Animali notturni (film)

Italia 1

21:20 Chicago Fire

23:30 Lethal weapon

La 7

21:20 In Onda

23:30 Propaganda Doc

Maria Rita Gagliardi