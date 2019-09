Temptation Island Vip, anticipazioni: Damiano Er Faina in crisi, Serena Enardu vicina al single Ale, Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti ancora in crisi

Le anticipazioni delle registrazioni di “Temptation Island Vip 2”.

Sono attualmente in fase di registrazione, in Sardegna, le riprese della seconda stagione di “Temptation Island Vip” che andrà in onda su Canale 5, condotta da Alessia Marcuzzi, a partire dal prossimo settembre. Grazie alle pagine social di “Witty”, siamo in grado di fornirvi qualche anticipazione riguardante le gesta di fidanzati e tentatori.

Le anticipazioni di “Temptation Island Vip”

Iniziamo da Damiano Er Faina. Il popolare youtuber pare stia vivendo giorni di vera e propria crisi, soprattutto dal momento in cui, nel pinnettu, ha visto un video che vede protagonista la sua fidanza Sharon Macri, con la quale fa coppia da qualche mese. Dopo la visione del video in questione, Damiano si è sfogato con gli altri fidanzati: “Ma che c***o fai?! (si riferisce a Sharon, ndr) C’è un limite! Superato quel limite hai rotto il c***o”. Davanti a lui c’è Pago che lo ascolta e domanda “Sai già qual è il limite?”, lui risponde “Il mio limite non lo conosco”. In seguito al confronto con gli altri compagni di avventura, Damiano si apparta in camera da letto per riflettere.

Intanto, nel villaggio delle fidanzate, Serena Enardu si è avvicinata molto al tentatore Ale, a cui ha dato voti molto alti durante la sfilata. In spiaggia, l’ex tronista di “Uomini e Donne”, parlando del compagno, il cantante Pago, ha raccontato: “Voglio liberarmi di tutti questi blocchi che ho. Io sto bene. Trovare una compatibilità anche a livello empatico, non è facile da trovare”. Serena ed Ale hanno fatto un bagno notturno insieme. Come la prenderà Pago?

Tra Nathalie Caldonazzo ed il compagno Andrea Ippoliti è ancora crisi. I due, prima di iniziare il loro viaggio nei sentimenti in Sardegna, hanno avuto un forte litigio che li ha portati a prendere la decisione di vivere separati. Ad Andrea, nel pinnettu, è stato mostrato un video nel quale la compagna balla divertita con Michele Loprieno, cavaliere del Trono Over di “Uomini e Donne”. Lui la prende in braccio, lei sembra divertita. Andrea, sconvolto dalla visione del video, si confida con Ciro Petrone: “Stasera se capita di ballare, ballerò anche io con una ragazza. Se lei non si mette il problema ti pare che me lo devo mettere io?”. Nella stessa serata, Andrea parla con la tentatrice Zoe Malucci, chiedendole delucidazioni sul suo piercing all’ombelico: ” “Non ti da fastidio? Non ti ha fatto male” domanda lui “No, mi ha fatto più male questo” risponde lei portando la mano dell’uomo sul punto”. I due si scambiano sguardi dolci e complici.

Appuntamento tra qualche settimana, su Canale 5, con “Temptation Island Vip 2”!

Maria Rita Gagliardi