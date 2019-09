Nato con una zampa sulla testa, al vitello mutante viene salvata la vita

Intenerita nel vedere un vitello con una zampa superfua solo, impaurito e lasciato ad un triste destino, una coppia della Louisiana ha rintracciato la madre ed ha adottato entrambi, salvandogli la vita.

Girando per la Louisiana Matt e Maghin, una giovane coppia di allevatori, si è imbattuta in Elsie, un vitello che presentava una condizione particolare: era nato con cinque zampe, una delle quali spunta dalla testa. Nessuno prima di loro si era occupato di controllarne le condizioni di salute né di cercare nei dintorni se ci fosse la madre. Consapevoli del fatto che lasciato da solo sarebbe morto, la coppia ha deciso di portarlo con sé nel proprio pascolo.

La coppia, però, ha prima cercato la madre nei dintorni e li ha fatti riunire. Adesso entrambi vivono nel loro ranch e la salute di Elsie è migliorata progressivamente. Certo, in futuro si dovrà valutare se fare asportare o meno la zampa superflua, ma per il momento non c’è fretta.

Salvano vitello mutante: “Nessuno si era preoccupato se stesse bene”

Raggiunti dalla stampa locale, i due salvatori di Elsie hanno spiegato di aver deciso di adottarlo perché altrimenti sarebbe morto: “Dovevamo averla. Nessuno si era offerto di prendere lei e sua madre, quindi non sarebbe sopravvissuta”. Matt spiega anche che nessuno l’aveva voluta adottare per via della sua condizione genetica rata: “Molte delle persone pensano al proprio sostentamento, dunque ritengono un vitello come Elsie solamente come un problema, come spazzatura”.

Per quanto riguarda invece l’operazione, Matt e la sua compagna sono decisi a fare ciò che è meglio per la nuova arrivata: “Dovremmo rimuovere la zampa ma ci sono dei rischi nell’operazione, è sulla sua testa e potrebbe verificarsi un’infezione”, spiega l’uomo che poi aggiunge: “Per il momento non le da problemi, è solamente estetica e non se ne cura”. Dello stesso avviso la moglie che dice: “Non voglio perderla perciò dobbiamo essere molto cauti nel prendere una decisione”.