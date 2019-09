Il cane scioccato nel vedere il suo giocattolo nella lavatrice. La foto diventa virale

Una foto scattata a Gracie, un cagnolino di sette anni, sta facendo il giro del web.

A suscitare tanta ilarità è l’espressione del cane, che ha visto il suo giocattolo preferito – chiamato Cookie – strappato dalla sua presa e messo in lavatrice.

Cookie è praticamente il miglior amico di Gracie da circa cinque anni, e la proprietaria del cane è riuscita a fotografare lo shock del cucciolo nel vedere il suo giocattolo dentro la lavatrice.

Jessica Bernhardt, 48 anni, aveva messo Cookie tra gli altri panni da lavare, ed è ovviamente scoppiata a ridere quando ha visto l’espressione sbalordita del suo cane. La 48enne non ci ha pensato su neppure un minuto, e ha subito scattato una foto alla povera Gracie: lo riporta il quotidiano “Metro”.

La foto di Gracie è diventata virale

Il cane ha aspettato un’ora: al termine del ciclo ha potuto di nuovo riabbracciare il suo amato giocattolo.

Non appena Jessica ha condiviso la divertente foto di Gracie su Instagram, l’immagine è diventata subito virale, ottenendo migliaia di like e commenti. “Il giocattolo sembrava un pò sporco e aveva bisogno di essere lavato – ha detto Jessica, che vive ad Amburgo, in Germania – Per questo motivo l’ho messo in lavatrice”.

“Non appena ho visto la sua espressione l’ho trovata molto divertente – ha poi aggiunto la 48enne – mi ha fatto ridere così tanto”.