Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 settembre 2019: nuove sfide per l’Ariete, Leone stanco

Mercoledì 4 settembre 2019.

Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Ecco, dunque, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi.

L’oroscopo di Paolo Fox

Ariete: la parte centrale della settimana si prospetta più interessante, queste giornate promettono bene. Avete voglia di rimettervi in gioco, di affrontare nuove sfide ma questo comporta anche fatica e accumulo di stress. Potreste avere delle buone soddisfazioni in ambito lavorativo. I giovani che devono affrontare un esame ne usciranno a testa alta. Per quanto riguarda l’amore, da mercoledì sera è previsto un recupero.

Toro: l’oroscopo Paolo Fox prevede che il vostro segno sarà tra i favoriti del 2020. Fin da ora si aprono nuove possibilità, nuovi progetti che risentono del influsso di Urano, pianeta del cambiamento. Anche i cambiamenti inizialmente indesiderati da alcuni, in particolare i più adulti, si riveleranno vincenti. L’astrologo consiglia di non stressarvi troppo in questi giorni.

Gemelli: l’opposizione di Giove non vi dà tregua: in questi giorni potreste essere sottoposti ad un forte stress. Anche le persone che godono di una relativa serenità, dovranno affrontare delle situazioni complicate. Paolo Fox ricorda che la parte centrale della settimana potrebbe mettere alla prova i sentimenti. Le discussioni e i conflitti d’amore andrebbero rimandati al fine settimana, prendendo tempo dunque fino a venerdì. Le coppie consolidate vanno avanti non senza difficoltà.

Cancro: potreste essere un po’ spossati, le stelle indicano che saranno giornate stancanti che metteranno alla prova in particolare le persone costrette a viaggiare per lavoro. E’ probabile che in ambito professionale ci siano dei rapporti o delle situazioni da rivalutare e questa settimana potrebbe dare uno slancio da questo punto di vista. L’amore potrebbe venire in vostro soccorso alleviando le pene che vivete sul lavoro.

Leone: ciò che state facendo in questi giorni comporta stanchezza e anche la giornata di oggi potrebbe vedervi un po’ fiacchi. I più determinati riusciranno a sfruttare il momento propizio e ad avere successo. La seconda parte della settimana vi viene incontro e il weekend sarà promettente per l’amore.

Vergine: giornata promettente questa di mercoledì per i viaggi e gli incontri. Nel fine settimana invece potreste vivere un piccolo calo fisico. Il cielo protegge tutti quelli che vogliono fare grandi passi in amore e nel lavoro: chi ha una storia importante potrebbe decidere di intraprendere una convivenza o un matrimonio e nel lavoro porsi nuovi obiettivi. Le stelle sono dalla vostra parte e ciò che non si concretizza adesso troverà sviluppo il prossimo anno.

Bilancia: in questi giorni i sentimenti vengono messi a dura prova secondo l’oroscopo Paolo Fox. Le coppie consolidate non vivono una vera e propria crisi, quello che viene messo in discussione è il vostro ruolo. Per quanto riguarda il lavoro invece potreste desiderare qualcosa di diverso, rimettervi in gioco anche se non ci sono grandi conferme in vista e questo potrebbe scoraggiarvi.

Scorpione: molti nati del segno stanno vivendo un periodo di ripresa dal punto di vista emotivo. Certo il fatto che non abbiate nulla di concreto tra le mani in questo periodo potrebbe buttarvi giù ma l’autunno promette bene e porterà grandi soddisfazioni. Paolo Fox consiglia di non perdere la pazienza e la forza di volontà.

Sagittario: state vivendo giornate convulse e nervose e questo stato di cose potrebbe avere delle ripercussioni in amore. La vostra preoccupazione nasce dal fatto che attualmente mancano certezze economiche e prospettive lavorative concrete oppure avete deciso di cambiare direzione professionale e adesso avete paura di non essere all’altezza. L’astrologo consiglia di trovare distrazioni che possano distendere i nervi come camminare e viaggiare.

Capricorno: la Luna nel vostro segno entro la fine della settimana aiuta i sentimenti e in particolare coloro che hanno voglia di passare più tempo con il partner o con la persona di cui sono infatuati. L’aria di crisi che avete vissuto questa primavera sembra svanita! L’oroscopo Paolo Fox raccomanda di non chiudervi in voi stessi, isolandovi dal mondo esterno. Potete tornare sulla scena!

Acquario: la Luna dissonante nel segno potrebbe portare qualche difficoltà. C’è da dire che il mese di Agosto ha messo a dura prova la vostra salute psicofisica, qualcuno infatti dalla fine mese ha deciso di evitare stress e di stare più attento al fisico. Il fine settimana promette bene così come la seconda parte del mese di Settembre.

Pesci: vi sentite messi da parte, poco considerati e questo può far crescere un senso di rabbia misto ad una generale insoddisfazione. Paolo Fox ricorda che la fine del mese di Settembre segnerà l’inizio di un periodo migliore. E’ consigliabile mantenere il giusto equilibrio nei rapporti interpersonali anche con chi può sembrarvi stranamente ambiguo. A crearvi problemi potrebbero essere le persone che vi remano contro perché vi temono!

Maria Rita Gagliardi