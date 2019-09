Pardo a muso duro contro Wanda Nara: “La sua presenza in caso di prolungarsi della causa con l’Inter era inconciliabile. Non so se resterà in trasmissione”

Pierluigi Pardo ha chiarito la sua posizione in merito alla vicenda di Icardi e Wanda Nara. Pardo avrebbe allontanato Wanda Nara da ‘Tiki Taka’ in caso di causa all’Inter.

La vicenda Wanda Nara, Icardi e Inter ha strascichi anche sulla trasmissione televisiva ‘Tiki Taka’ condotta da Pierluigi Pardo. Il conduttore avrebbe allontanato Wanda Nara dalla trasmissione se Icardi fosse rimasto all’Inter con conseguente causa dei due alla società nerazzurra.

Pierluigi Pardo è intervenuto nel programma radiofonico ‘Tutti convocati’ in onda su Radio 24, chiarendo la situazione di Wanda Nara all’interno del programma ‘Tiki Taka’ in onda su Italia 1: “La presenza di Wanda in caso di prolungarsi della causa con l’Inter non era conciliabile con la mia deontologia professionale, l’ho detto all’azienda. Questo può essere messo agli atti”.

Pardo bacchetta Wanda Nara e Icardi: “Wanda e Icardi hanno perso, è una loro sconfitta”

Icardi ha prolungato il proprio contratto con l’Inter, trasferendosi poi al Psg in prestito durante l’ultimo giorno di mercato. Pierluigi Pardo ha parlato anche di questo e di cosa debba augurarsi l’Inter nel futuro: “L’Inter ora ha interesse a tifare per una buona stagione di Icardi, dato il diritto di riscatto. All’Inter non avrebbe mai giocato, lo hanno detto tutti. Evidentemente, non era un capriccio di Spalletti, questo bisogna dirlo. Le parole di Wanda? Non bastano, secondo me, a provocare scompiglio nello spogliatoio. Però, non puoi dichiarare amore a una società e poi farle causa. Perisic, per esempio, se ne è andato. Non può essere che tutti fossero masochisti. Non lo era Spalletti e non lo è Conte.

Pardo ha anche detto che Wanda Nara e Icardi sono incappati in gravi errori in questi mesi: “La loro è una sconfitta, tutto il mondo sa che ha fatto causa alla sua società. Magari altre squadre lo avrebbero preso, ma non l’hanno fatto vista la complessità della situazione. In questi 10 mesi, Wanda e Icardi hanno perso. Gliel’ho anche detto a Wanda”.

Sul futuro di Wanda Nara a ‘Tiki Taka’, Pardo è stato sibillino: “Non so”.