Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi mercoledì 4 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 4 settembre 2019.

Cosa c’è in tv stasera? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 4 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, lo spettacolo musicale, con protagonista Claudio Baglioni, “Al Centro”. A seguire, il tg della notte.

Su Rai 2 va in onda, in replica, un episodio di Rocco Schiavone. In seconda serata, lo show musicale “Un Palco per Due – Concerti al buio”.

Su Rai 3 va in onda il film “The Hollars”: John Hollar è un aspirante artista di New York che prende la fidanzata Rebecca e fa ritorno alla sua città natale nel centro degli States, alla vigilia di un delicato intervento chirurgico alla testa della madre Sally. Qui sarà costretto a fare i conti con la sua disfunzionale famiglia, con i compagni delle scuole superiori, con suo padre Don e con un’ex che ritorna nella sua vita come un fiume in piena. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “E io non pago”: Poltu Quatu, nella costa nord orientale della Sardegna, è terra di ricchi vacanzieri, locali alla moda e di evasori fiscali. Remo Signorelli, integerrimo maresciallo della finanza, vi arriva in avanscoperta in compagnia del suo brigadiere Riccardo Riva, per un blitz contro l’evasione, reato che ben conosce il commercialista romano Massimiliano Grilli. L’incontro con il vecchio amico Fulvio, gestore di un locale della movida, permette inconsapevolmente a Remo di addentrarsi nei segreti della grande evasione fiscale e di riaprire una vecchia storia di donne, risalente all’ultimo anno di liceo. A seguire, il film “Commedia sexy”.

Su Canale 5 va in onda il film “Windstorm-Ritorno alle origini”: il centro di trattamento per cavalli di Mika procede più che bene e l’ha resa una celebrità. Desiderosa però di libertà, un giorno, dopo aver litigato con la nonna, Mika prende il suo cavallo e si reca in Andalusia, terra da cui proviene l’animale. Qui ha modo di arrivare alla tenuta di Pedro e di scoprire l’esistenza di una fonte di acqua in mezzo alla steppa arida in cui placano la sete molti cavalli selvatici. Quando la tenuta di Pedro rischia di chiudere per sempre, Mika decide, con l’aiuto di Samantha, la figlia di Pedro, di riportare in auge un’antica tradizione con la speranza di salvarla. In seconda serata, un nuovo episodio della serie tv “Station 19”.

Su Italia 1 va in onda il film “Hunger Games-Il canto della rivolta”, seguito dal film “And soon the darkness”.

Su La 7 va in onda il film cult “Pearl Harbor”: due giovani piloti lasciano le fidanzate per partire volontari nell’aviazione americana durante la seconda guerra mondiale. Subito dopo, “In Onda”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time segnaliamo la prima puntata della nuova stagione di “Matrimonio a prima vista”.

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 4 settembre 2019

Rai 1

21:20 Claudio Baglioni-Al centro

23:30 Tg1

Rai 2

21:20 Rocco Schiavone

23:30 Un Palco per Due – Concerti al buio

Rai 3

21:20 The Hollars (film)

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 E io non pago (film)

23:30 Commedia sexy (film)

Canale 5

21:20 Windstorm-Ritorno alle origini (film)

23:30 Station 19

Italia 1

21:20 Hunger Games-Il canto della rivolta (film)

23:30 And soon the darkness (film)

La 7

21:20 Pearl Harbor (film)

23:30 In Onda

Maria Rita Gagliardi