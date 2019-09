Scoperta una tartaruga mutante in spiaggia: “Ha due teste”

Un esemplare di tartaruga caretta a due teste appena nata è stato scoperto su una spiaggia americana. Gli esperti, “un evento molto raro”.

Quando l’hanno vista non potevano credere ai loro occhi. Ha assolutamente dell’incredibile la scoperta avvenuta su una spiaggia della Carolina del Sud: una rara creatura ‘mutante’, una tartaruga a due teste appena nata dalla schiusa delle uova covate dalla madre in riva all’oceano. Sono stati alcuni volontari che si occupano del monitoraggio dei nidi delle tartarughe e delle uova, per garantirne una schiusa in sicurezza, a notare il particolare esemplare rendendosi subito conto che non era come tutti gli altri. I volontari hanno deciso di chiamarla Squirt and Crush, prima di scattare alcune fotografie a testimonianza della scoperta e di liberarla nell’oceano insieme alle sorelline. “Effettuiamo un controllo completo su ogni nido tre giorni dopo la cova naturale – ha confermato un portavoce della Patrol Sea Turtle – fa parte del nostro lavoro di osservatori di nidi e si svolge dietro autorizzazione del South Carolina Department of Natural Resources. Questo cucciolo di tartaruga caretta non camminava molto bene e aveva un carapace malformato”.

“E’ la seconda volta che mi capita in 15 anni”

La donna che l’ha scoperta, Jayme Davidson Loplko, ha spiegato che era la seconda volta che le capitava di osservare una tartaruga a due teste in quindici anni di attività. “Era vivo e vegeto – ha confermato su Facebook – ma non poteva strisciare sulla sabbia a causa della sua forma anomala. L’abbiamo rilasciata nell’oceano, secondo le regole stabilite dal Dipartimento di Stato per le risorse naturali che ci chiede di proteggere i nidi e le tartarughe ma anche di consentire un processo il più naturale possibile”.