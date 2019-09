Temptation Island Vip anticipazioni, Alessia Marcuzzi: “C’è stato un falò rovente”

Attraverso le pagine del settimanale “Chi”, Alessia Marcuzzi fornisce alcune anticipazioni riguardanti la seconda stagione di “Temptation Island Vip”.

Continuano, in Sardegna, le registrazioni della seconda stagione di “Temptation Island Vip”. In attesa che la prima puntata del reality show vada in onda, lunedì prossimo 9 settembre in prima serata su Canale 5, Alessia Marcuzzi, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, ha fornito alcune anticipazioni riguardo a quello che vedremo (anche noi di Newnotizie.it, grazie a Witty, vi abbiamo fornito qui qualche piccolo spoiler).

Le dichiarazioni di Alessia Marcuzzi

La conduttrice ha giurato che la seconda stagione del programma sarà “rovente”:

“Ho abbracciato un concorrente perché ho capito che aveva bisogno di una spalla. C’è stato subito un falò rovente e un colpo di scena incredibile che non si può assolutamente rivelare. A un certo punto mi vedrete anche in pigiama nel villaggio, durante una situazione assurda, a causa di un ingresso urgente”.

L”ingresso urgente” pare sia stato quello di Ciro Petrone nel villaggio delle fidanzate. L’attore napoletano è stato protagonista di una vera e propria invasione di campo, quando ha urlato il nome della fidanzata Federica, prima di scavalcare il limite e invadere improvvisamente la zona riservata alle fidanzate, mandando in tilt lo staff del villaggio.

Come sarà finita? Lo scopriremo guardando “Temptation Island Vip”, a partire da lunedì prossimo!

Maria Rita Gagliardi