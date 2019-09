Terribile incidente in bici, il volto del 15enne è sfigurato: “Indossate il caschetto”

Una rovinosa caduta in bici è quasi costata la vita ad un ragazzino gallese. Il giovane ha riportato ben cinque fratture al volto

Ha rischiato di morire solo per non aver indossato il caschetto. E’ un incidente che ricorderà per il resto dei suoi giorni, quello capitato a Lewys Jones, un 15enne del Galles che ha riportato ferite terribili e gravissime al volto dopo essere caduto dalla sua bici e aver picchiato la testa a terra. E’ accaduto mentre il giovane stava facendo un giro con gli amici fuori dal Merthyr Tydfil College, quando improvvisamente si sarebbe scontrato con un altro ragazzo. Una caduta spaventosa e che gli è quasi costata la vita: il giovane ha riportato ben cinque fratture vicino agli occhi ed un’altra nella parte superiore del cranio, come riportato da Wales Online. Ha dovuto trascorrere tre notti in ospedale: il ragazzo ha spiegato che stava facendo un giro insieme ad amici e al fratello nella serata di venerdì e che stavano provando a salire su una rampa con la bici. Ma quando ci ha tentato lui, un altro ragazzo si è alzato in piedi davanti a lui e non ha potuto far nulla per evitarlo, cadendo rovinosamente e picchiando e striscindo a terra un lato della faccia.

Cinque fratture al volto per il 15enne

Fortunatamente un’auto della polizia stava transitando in zona e gli agenti sono intervenuti subito: è stata chiamata un’ambulanza ma è intervenuto prima il nonno che lo ha portato al Prince Charles Hospital, con il ragazzo che è sempre rimasto coscente. Lewys, che è stato sottoposto a numerosi esami per verificare che non ci fossero danni al collo, dovrà tornare in ospedale per verificare che le varie fratture si stiano saldando: nel frattempo il 15enne ha voluto esortare i suoi coetanei ad indossare sempre il caschetto per la loro sicurezza. “E’ vitale – ha detto – può salvarvi la vita”.