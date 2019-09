Francesco Chiofalo dopo la rottura con Antonella sta male: “Ho smesso di allenarmi e di lavorare” – VIDEO

Antonella Fiordelisi non ha ancora incontrato Francesco Chiofalo per un confronto dopo la loro rottura, il personal trainer si è detto distrutto su Instagram

Francesco Chiofalo sta facendo di tutto per avere un confronto con Antonella Fiordelisi dopo la loro rottura, sui social non fa che dichiararle il suo amore.

In moltissimi lo hanno attaccato e criticato sui social. Un utente gli ha chiesto come mai continua a fare storie su Instagram invece di fare qualcosa per tornare con lei.

A questa domanda ha risposto: “Quello che vedete qui sui social è niente, sto smuovendo il mondo per cercare di arrivare a lei. A breve rivado a Salerno, nella sua città, per un po’ di giorni finché non mi concederà un confronto faccia a faccia.”

Chiofalo tramite le sue storie su Instagram ha svelato che sta male come non lo è mai stato in vita sua. Ha poi aggiunto: “Sono distrutto dal dolore. Non mangio da giorni e dormo pochissimo. Ho smesso di allenarmi e di lavorare come personal trainer.”

E ancora: “Passo tutto il giorno in lacrime a pensare a lei e a noi, a tutti i nostri ricordi insieme. Mi è stato fatto un grave torto, uno sfregio. C’è molto odio represso nei miei confronti e tanta voglia di vedermi rovinato”.

A detta sua a farlo stare più male sono gli occhi delusi di Antonella Fiordelisi. Vorrebbe risolvere e recuperare questa situazione ma al momento non riesce ad avere un confronto con lei.

Sara Fonte