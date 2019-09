La presunta lite fra Conte e Di Maio sulla nomina del sottosegretario alla presidenza del Consiglio

Tutta la stampa italiana è concorde su una clamorosa lite all’ultimo momento fra Conte e Di Maio sul ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che il premier voleva fosse assegnato a un tecnico (Roberto Chieppa) e che invece alla fine è finito a Riccardo Fraccaro, fedelissimo di Di Maio.

Tensioni fino all’ultimo momento per la partenza del nuovo governo Conte bis a tinte giallorosse. Secondo alcune indiscrezioni riportate da tutti i principali quotidiani nazionali, la scorsa notte ci sarebbe stato un duro scontro fra Conte e di Maio. Il motivo della discussione sarebbe stata la nomina del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, lasciata libera dal leghista Giorgetti.

Di Maio avrebbe messo l’aut aut a Conte su Riccardo Fraccaro, un suo uomo fedele che vigili sull’operato del nuovo governo. Conte, invece, aveva proposto Roberto Chieppa. Il braccio di ferro fra Conte e Di Maio su questo argomento sarebbe stato energico, con Di Maio che avrebbe minacciato di ridiscutere tutto all’ultimo momento.

Alla fine Conte ha accettato Riccardo Fraccaro come sottosegretario alla presidenza del Consiglio con un compromesso: infatti Chieppa avrà, a detta di Conte, “deleghe importanti in ambito legislativo”, pur non partecipando al Consiglio dei Ministri. Con questa mossa, Conte vuole avere una supervisione generale e in questo verrà aiutato dal tecnico Roberto Chieppa.