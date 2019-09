Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 settembre 2019: Acquario in ripresa, stanchezza per la Vergine

Giovedì 5 settembre 2019.

Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Ecco, dunque, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi.

L’oroscopo di Paolo Fox

Ariete: il lato sentimentale della vostra vita dovrebbe essersi risvegliato il mese scorso, ma ora dovete capire se è il caso di mandare avanti oppure no una relazione: se la chiuderete, è perché c’è qualcosa di nuovo su cui concentrarsi. Ora siete pronti a mettervi in gioco e non avete nessuna intenzione di fermarvi. Oggi e domani la Luna è in ottimo aspetto. Viaggi ed incontri sono favoriti.

Toro: le giornate di martedì e mercoledì non sono state semplici, ma quella di oggi vi vede in ripresa. Nel fine settimana, poi, potrete ottenere ancora di più: conviene infatti rimandare a sabato e domenica incontri particolari. Questo periodo è molto interessante per le relazioni sentimentali e per confermare una storia. Sono in arrivo novità, che possono riguardare anche matrimoni e convivenze.

Gemelli: nelle giornate di oggi e domani potreste avere molto da dire o su cui polemizzare e potrebbe nascere qualche attrito con una persona. Il fine settimana sarà migliore, ma nel frattempo potrebbe nascere qualche dubbio nei confronti di qualcuno e forse le difficoltà colpiranno anche la sfera amorosa. Chi è single probabilmente non si sente compreso, mentre chi vive una storia da tempo dovrà fare attenzione alle provocazioni.

Cancro: anche se avete delle ottime idee, non tutti sembrano seguirle. Ora le cose che fate potrebbero andare contro chi ti circonda e la famiglia ed i colleghi di lavoro potrebbero non essere dalla vostra parte. L’oroscopo Paolo Fox vi suggerisce di avere prudenza soprattutto nel weekend, perché saranno giornate ricche di provocazioni.

Mentre lo scorso anno potrebbe essere arrivata qualche gratifica professionale, adesso sentite che tutti i progetti in cui siete vi portano stress e tolgono tempo all’amore.

Leone: le giornate di oggi e domani favoriscono chi sta cercando nuovi orizzonti. Chi lavora in proprio potrebbe fare affari con altre città ed in generale adesso sono interessanti gli spostamenti ed i cambiamenti.

Dal punto di vista sentimentale è probabile che negli ultimi mesi ci sia stato qualcuno che vi ha incuriosito. Quando rimanete delusi in amore finite col pretendere garanzie dalle persone, ma questo modo di fare potrebbe mettere gli altri in imbarazzo! Il consiglio è di lasciare che gli eventi facciano il loro corso.

Vergine: in questo momento potreste sentirvi sotto tono a causa delle troppe cose da fare o da chiarire: le giornate di oggi e domani potrebbero vedervi stanchi e costringervi a riposare. Nonostante questa fiacchezza, questo resta un oroscopo ed un periodo importante per voi. Recupero già da sabato.

Bilancia: le giornate di oggi e domani saranno ideali per viaggiare, muoversi e fare nuove esperienze. Venere è pronta ad entrare nel vostro segno zodiacale e questo significa che è il momento ideale per fare nuovi incontri, stringere nuove amicizie e vivere belle emozioni dal punto di vista sentimentale.

Sul piano professionale, invece, sembra che stiate accusando un po’ di stanchezza.

Scorpione: la seconda metà di questa settimana vede una bella ripresa ed il weekend saprà premiare gli innamorati ed aggiustare qualche crepa sentimentale. Il mese scorso ha visto qualche storia zoppicare e questo ha riguardato anche le coppie più stabili.

Il consiglio dell’oroscopo Paolo Fox è quello di organizzare qualche evento interessante per il fine settimana.

Sagittario: le giornate di oggi e domani vedono la Luna nel vostro segno zodiacale ed anche se questa è una cosa positiva, potrebbe portare del caos dentro di voi. Può darsi che sia arrivato il momento di valutare la tenuta di alcuni rapporti professionali.

L’amore va gestito con cautela a causa della confusione che provate, ma le giornate del fine settimana si prospettano interessanti sotto questo punto di vista.

Capricorno: la seconda metà della settimana è dalla vostra parte ed il fine settimana vi aiuterà dal punto di vista sentimentale. Proprio nel weekend potrete recuperare un amore o iniziare qualcosa di nuovo.

In questo momento pensate intensamente a viaggi e spostamenti. Chi lavora come dipendente probabilmente non si sente soddisfatto di quello che fa, anche se per il momento non ha ancora chiuso nulla.

Acquario: le giornate di oggi e domani vi vedono in netto recupero. Voi avete costantemente bisogno di essere stimolati e di avere nuovi orizzonti da inseguire: siete dei creativi e sognate in continuazione.

Anche i rapporti con gli altri sono favoriti in queste ore e gli incontri non sono da sottovalutare. Le amicizie adesso valgono molto.

Pesci: questa è una fase in cui non tutti vi appoggiano e potreste scontrarvi con chi vi sta attorno. Le giornate del fine settimana vi vedranno in ripresa, ma tra oggi e domani potreste accusare un certo disagio che andrà gestito con cautela. L’oroscopo Paolo Fox vi suggerisce di non esagerare con le parole, considerando che da un po’ di tempo c’è qualcuno che sembra pronto a criticare qualunque cosa diciate o facciate. La tensione inizierà a dissolversi a partire dal 20 settembre. Dovreste curare di più la forma fisica.

Maria Rita Gagliardi