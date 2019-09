Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi 5 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 5 settembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 5 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una puntata, in replica, di “Don Matteo 11”. A seguire, la manifestazione “Premio Le maschere del Teatro italiano 2019”.

Su Rai 2 va in onda il film “Captain America – il primo vendicatore”: dopo essere stato dichiarato inadatto al servizio militare, Steve Rogers si offre volontario per partecipare a un programma speciale che farà di lui un super soldato, il cui nome di battaglia sarà Capitan America. Sotto questa nuova identità si unirà con i compagni Bucky Barnes e Peggy Carter per combattere la diabolica organizzazione Hydra, guidata dall’infame Teschio Rosso. In seconda serata, il film “Bianca come il latte rossa come il sangue”.

Su Rai 3 va in onda il film “Beata ignoranza”: Ernesto e Filippo si conoscono da una vita, ma non si rivedevano da 25 anni: a dividerli è stato l’amore per la stessa donna, Marianna e la nascita di una figlia, Nina. Ora, però, si sono ritrovati ad insegnare nello stesso liceo, l’uno italiano, l’altro matematica, e a dividerli è subentrato il loro modo di gestire il rapporto con le alte tecnologie: Ernesto ha un Nokia del ’95, non possiede un computer ed è orripilato davanti al dilagare dei social media; Filippo invece vive di selfie, chat e incontri in rete. Le rispettive preferenze non possono non influire sullo stile accademico dei due docenti nonchè sulle loro relazioni personali e l’attrito esplode proprio in classe, debitamente filmato e condiviso su Internet. Nina intercetta quel video virale e decide di girare un documentario, creando un esperimento antropologico secondo cui Ernesto dovrà imparare ad utilizzare computer, smartphone e social, mentre Filippo dovrà disintossicarsi da qualsiasi comunicazione virtuale, con l’aiuto di un gruppo di sostegno per la dipendenza online. E poichè Nina ha una conoscenza personale di entrambe le sue cavie, la situazione è destinata a complicarsi e ad assumere sfumature tragicomiche. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “The Water Diviner”: 1919, quattro anni dopo la terribile battaglia di Gallipoli in Turchia, durante la Prima Guerra Mondiale. L’agricoltore rabdomante Joshua Connor decide di partire dalla natia Australia e recarsi in Turchia per una missione pressochè impossibile: andare alla ricerca dei suoi tre figli, dati per dispersi sul campo. Grazie alla propria determinazione, Joshua riesce a superare gli ostacoli della burocrazia militare, grazie anche all’aiuto della bellissima Ayshe, proprietaria dell’hotel in cui alloggia, e di Hasan, un ufficiale turco che ha combattuto contro i tre giovani. Aggrappato alla speranza di ritrovare i figli vivi, Connor attraverserà con Hasan il paese, dilaniato dal conflitto, per scoprire la verità. A seguire, il film “Godsend – Il male è rinato”.

Su Canale 5 va in onda “Maurizio Costanzo Show-Allegria”, puntata speciale del “Maurizio Costanzo Show” dedicata a Mike Bongiorno, a dieci anni dalla sua scomparsa. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Hunger Games-Il canto della rivolta”: Katniss Everdeen ha accettato il suo ruolo di Ghiandaia Imitatrice, icona della ribellione e si rende conto che non deve più combattere solo per la sopravvivenza, ma per il futuro della nazione. Con l’intera Panem in guerra totale, Katniss affronta il Presidente Snow per la resa dei conti finale. Insieme ai suoi più cari amici, inclusi Gale, Finnick e Peeta, Katniss va in missione con la squadra del Distretto 13, rischiando la vita per liberare i cittadini di Panem e attentare alla vita del Presidente Snow, sempre più intenzionato a distruggerla. Le trappole mortali, i nemici e le scelte morali che aspettano Katniss, la metteranno alla prova più di qualsiasi arena in cui abbia mai combattuto negli Hunger Games. Subito dopo, il film “Non avere paura del buio”.

Su La7 va in onda una nuova puntata di “In Onda”, seguita da “Propaganda Doc”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Hitch-Lui si che capisce le donne”: Alex Hitchens fa il consulente sentimentale, dando consigli a quegli uomini che si sentono poco sicuri di se con le donne. Una volta innamorato di una avvenente giornalista, è lui a entrare in crisi e a non saper che fare per conquistare la ragazza.

Maria Rita Gagliardi