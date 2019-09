Statue sataniche, segni druidici e un teschio sul comodino, donna arrestata nel piacentino

Interni: Scopri cosa accade Oggi in Italia

In un’operazione della squadra anti sette è stato scoperto un altare satanico sul quale era poggiato un teschio umano a casa di una donna piacentina.

Una donna piacentina ed il suo compagno sono stati arrestati dalla Polizia per ricettazione in concorso e possesso di un teschio umano. La scoperta è avvenuta lo scorso luglio nel corso di una perquisizione per sospetta attività satanica della squadra anti sette. Gli agenti incaricati di effettuare il controllo hanno trovato nella camera da letto della donna e del compagno un altare pagano sopra al quale c’erano simboli druidici, statue raffiguranti strani ominidi metà uomo metà capra ed il teschio umano scarnificato.

Su di loro grava anche il sospetto di associazione in attività sataniche interprovinciali. Per questo motivo Teschio i loro dispositivi elettronici sono stati sequestrati e sottoposti a controlli approfonditi. Per il momento l’unico collegamento trovato è quello ad un uomo di 70 anni (anch’esso arrestato) che è solito frequentare ossari e cimiteri, dal quale si pensa possa provenire il teschio.

Trovato teschio umano in casa di una donna, s’indaga sulla possibile attività satanica

Allo stato attuale delle indagini si attendono i risultati di laboratorio sul teschio ritrovato in casa della donna e si indaga per capire se i due coniugi fossero membri di una setta piacentina o se fossero collegati ad attività sataniche a livello nazionale. Sotto controllo anche l’attività sui social network visto che i due arrestati avevano contatti con altre persone interessate a simili oggetti. Le ricerche potrebbero essere utili anche per scovare ritrovi abituali di satanisti, dai quali si potrebbe arrivare anche ai leader delle sette.