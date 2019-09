Tragedia in casa Cafu: muore durante una partitella in famiglia il figlio 30enne

Tragedia in famiglia per Marcos Evangelista de Morais, meglio noto come Cafu, ex terzino di Milan e Roma nonché due volte campione del mondo col Brasile (nel 1994 e nel 2002).

Danilo, figlio 30enne del campione che ha vinto un po’ tutto in carriera, è morto mentre stava giocando a calcio nella casa di famiglia a Barueri con amici e famigliari.

Una decina di minuti dopo aver iniziato a giocare – come riportato da Globoesporte – il giovane è stato colpito da un infarto e nonostante il pronto intervento delle persone presenti, per lui non c’è stato nulla da fare.

Immediatamente trasportato all’Albert Einstein di Alphaville, per Danilo era ormai troppo tardi: i medici hanno potuto solamente certificarne il decesso.